IND vs WI, 2nd Test: शुभमन गिल के साथ रन आउट की गलतफहमी पर यशस्वी जायसवाल ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण रन-आउट की गड़बड़ी को 'खेल का हिस्सा' बताया। जायसवाल की शानदार पारी 175 रन पर थम गई जब उन्होंने अपने कल के स्कोर 173 में केवल दो रन जोड़े।

जायसवाल ने जेडन सील्स की गेंद को मिड-ऑफ पर ड्राइव किया और गिल के मुश्किल से उनकी तरफ़ बढ़ने पर रन लेने के लिए बैठ गए। बाएँ हाथ का यह बल्लेबाज़ जब वापस जाने के लिए मुड़ा तो वह आधे से ज़्यादा रन बना चुका था, लेकिन अपनी क्रीज़ से काफ़ी दूर था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के बाद जायसवाल ने कहा, "यह (रन-आउट) खेल का हिस्सा है, इसलिए कोई बात नहीं।"

जायसवाल ने अपना सातवाँ टेस्ट शतक लगाया और पाँचवीं बार उसे 150 से ज़्यादा के स्कोर में बदला। शानदार शतक बनाने की अपनी क्षमता के बारे में इस बाएँ हाथ के बल्लेबाज़ ने कहा, "मैं हमेशा जितना हो सके उतना लंबा खेलने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं क्रीज़ पर हूँ, तो मुझे खेल को आगे बढ़ाना चाहिए और जितना हो सके उतना लंबा खेलना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरे मन में हमेशा यह विचार रहता है कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ और मेरा और मेरी टीम का लक्ष्य क्या हो सकता है। मैं बस खेल में बने रहने की कोशिश करता हूँ और यह सुनिश्चित करता हूँ कि अगर मैं क्रीज़ पर हूँ, तो मैं इसे लंबा खींचूँ।"

जायसवाल को शुरुआत में गेंदबाजों की मूवमेंट से निपटना पड़ा, फिर उन्होंने मौकों का फायदा उठाया। उन्होंने कहा, "मैं रन बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए थोड़ी मूवमेंट थी, लेकिन जब मैं क्रीज़ पर था, तो सोच रहा था कि शायद मैं एक घंटा और बल्लेबाज़ी कर लूँ और फिर मेरे लिए रन बनाना आसान हो जाएगा।"

भारत ने पहली पारी में रनों का पहाड़ खड़ा किया, 518/5 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में विंडीज़ ने 140 रन पर चार विकेट गंवा दिए। मेहमान टीम ने कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत की, लेकिन लगातार विकेट गिरने के कारण वे अपनी लय खो बैठे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने आगे कहा, "विकेट अभी भी काफी अच्छा है, हम बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हम जितनी जल्दी हो सके उन पर नज़र रखेंगे और उन्हें फिर से आउट करेंगे।"

दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत मजबूत स्थिति में है क्योंकि रवींद्र जडेजा के तीन झटकों की बदौलत मेहमान टीम का स्कोर 140/4 हो गया है और मेजबान टीम 378 रनों की बढ़त बना चुकी है।