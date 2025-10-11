IND vs WI, 2nd Test: शुभमन गिल ने भारतीय कप्तान के रूप में 5वां शतक लगाकर विराट कोहली के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड की बराबरी की

IND vs WI, 2nd Test: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन घरेलू मैदान पर अपना पहला टेस्ट शतक जड़कर कप्तान के रूप में अपनी पहली घरेलू टेस्ट सीरीज़ को यादगार बना दिया। गिल ने शनिवार को वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होकर 177 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। ​​

साल का यह पाँचवाँ शतक जड़कर, भारतीय कप्तान ने अब अपने आदर्श विराट कोहली के दुर्लभ कारनामे की बराबरी कर ली है और एक कैलेंडर वर्ष में पाँच टेस्ट शतक लगाने वाले केवल दूसरे कप्तान बन गए हैं।

कोहली अपने कार्यकाल के दौरान दो बार, 2017 और फिर 2018 में, इस मुकाम तक पहुँचे थे। गिल 2025 में इस विशिष्ट क्लब में शामिल हुए थे, जब उन्होंने इंग्लैंड के पिछले दौरे में चार शतक लगाए थे, जिसमें दिल्ली का शतक कप्तान के रूप में उनका पाँचवाँ शतक था।

यह उपलब्धि गिल को विशिष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी में रखती है, क्योंकि सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों ने सफेद गेंद में देश का नेतृत्व करते हुए इस स्ट्राइक रेट को हासिल नहीं किया था।

एक कैलेंडर वर्ष में किसी भारतीय कप्तान द्वारा बनाए गए पाँच टेस्ट शतक:

- 2017 में विराट कोहली

- 2018 में विराट कोहली

- 2025 में शुभमन गिल

भारत और वेस्टइंडीज के बीच हालिया टेस्ट मैच सदियों से ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। 2013 से दोनों देशों के बीच पिछले 14 टेस्ट मैचों में 25 टेस्ट शतक लगे हैं। इनमें से 23 शतक भारतीय बल्लेबाज़ों ने बनाए हैं, जो भारत के पूर्ण प्रभुत्व को दर्शाता है। इस अवधि में तिहरे अंक तक पहुँचने वाले एकमात्र वेस्टइंडीज़ बल्लेबाज़ रोस्टन चेज़ हैं, जिन्होंने दो मौकों पर ऐसा किया है।

दोनों टीमों के बल्लेबाज़ी क्रम के बीच गुणवत्ता का अंतर पहले कभी इतना ज़्यादा नहीं रहा, भारतीय बल्लेबाज़ लगातार अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदल रहे हैं। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद गिल को भारत की कप्तानी सौंपी गई।

रोहित के साथ-साथ, कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया, जिससे गिल को टेस्ट क्रिकेट में टीम के दो बेहतरीन नेतृत्वकर्ता सलाहकारों से हाथ धोना पड़ा। भारतीय कप्तान ने इंग्लैंड दौरे पर अच्छा प्रदर्शन किया, अपने बल्ले और कप्तानी दोनों से कमाल दिखाया, श्रृंखला 2-2 से ड्रा कराई और 700 से अधिक रन भी बनाए।