VIDEO: पूर्व भारतीय कोच ने यशस्वी जायसवाल के रन आउट के लिए शुभमन गिल को ठहराया जिम्मेदार

IND vs WI, 2nd Test: पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज़ के दूसरे मैच में यशस्वी जायसवाल के रन आउट होने का ठीकरा भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर फोड़ा है। जायसवाल दूसरे दिन के दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर 258 रन पर 175 रन बनाकर रन आउट हो गए, जिसका कारण उनके और भारतीय कप्तान के बीच संवाद में कमी थी। बांगर का मानना ​​है कि गिल को जायसवाल के फैसले पर भरोसा करना चाहिए था और गेंद को देखते हुए रन लेना चाहिए था, बजाय इसके कि वे पिच पर थोड़ा नीचे आकर रुक जाएँ।

बांगर ने जियोहॉटस्टार पर एक चर्चा में कहा, "ड्राइव खेला गया था, और शुभमन गिल ने गेंद को देखा और 'नहीं' कहने से पहले नॉन-स्ट्राइकर छोर से शुरुआत की। जिस गति से जायसवाल ने शॉट मारा, गिल शायद उसी के बारे में सोच रहे थे। फैसला स्ट्राइकर का था, उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि वह गेंद को देखने के बाद थोड़ा आगे बढ़ गए थे, और जायसवाल ने तब तक काफी दूरी तय कर ली थी।"

जायसवाल के रन आउट होने का मतलब था कि वह लाल गेंद के प्रारूप में अपना तीसरा दोहरा शतक नहीं लगा सके। भदोही में जन्मे जायसवाल फरवरी 2024 में पहले ही दो दोहरे शतक लगा चुके थे, दोनों ही इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में आए थे। शनिवार को रुकी जायसवाल की 175 रनों की पारी लाल गेंद के अंतरराष्ट्रीय मैचों में अब तक का उनका तीसरा सर्वोच्च स्कोर बन गया, जिसने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में बनाए गए 171 रनों को पीछे छोड़ दिया।

No One Can Imagine The Pain Of Yashasvi Jaiswal.

टेविन इमलाच द्वारा रन आउट किए जाने के बाद, जायसवाल ने गिल को घूरा और फिर अपना माथा पीट लिया। उन्होंने लगभग यह जताने की कोशिश की कि यह उनका फैसला था और गिल को किसी भी तरह की हिचकिचाहट दिखाने के बजाय रन लेना चाहिए था।

भारत ने अंततः 134.2 ओवर में 518/5 पर पारी घोषित कर दी। गिल ने खुद 196 गेंदों पर 129 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहे। ध्रुव जुरेल (79 गेंदों पर 44 रन) के आउट होने के बाद उन्होंने पारी घोषित करने का फैसला किया। जायसवाल के बाद गिल मेजबान टीम के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे।

जोमेल वारिकन ने तीन विकेट लिए (34 ओवर में 98 रन देकर 3 विकेट)। विपक्षी कप्तान रोस्टन चेज़ ने एक विकेट लिया। कोई भी अन्य गेंदबाज़ कमाल नहीं दिखा सका, और इस तरह मेहमान टीम का मैदान पर लंबा और थका देने वाला समय आखिरकार समाप्त हो गया।