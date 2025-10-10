IND vs WI, 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, ये है प्लेइंग इलेवन

October 10, 2025

India vs West Indies, 2nd Test: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज से खेले जा रहे वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस टेस्ट के लिए भारतीय में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे, पहले दिन विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा लग रहा है। हमारे लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है। 

उन्होंने आगे कहा, अपने प्रदर्शन को दोहराना और हर मैच में वही जोश बनाए रखना। हम अक्सर यही बात करते हैं और इस टेस्ट मैच में भी हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। सच कहूँ तो, ज़्यादा कुछ नहीं। अपनी जिम्मेदारियों पर बोलते हुए टीम इंडिया के कप्तान ने कहा, मैं अब भी वही इंसान हूँ, लेकिन अब मुझ पर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर हैं। लेकिन मुझे ज़िम्मेदारियाँ पसंद हैं और मेरा भविष्य बहुत ही रोमांचक है (सभी फॉर्मेट में आगे बढ़ने का)।

वहीं वेस्टइंडीज में दो बदलाव हैं। किंग और जोहान लेने के बाहर होने के बाद टीम में टेविम इमलाच और एंडरसन फिलिप एकादश में शामिल हुए हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने कहा कि नई गेंद के साथ एंडरसन फिलिप अच्छे गेंदबाज़ हैं। हमें लगता है कि हमें नई गेंद से शुरुआत में ही स्ट्राइक देनी होगी। और साथ ही, इमलाच, वो गुयाना से आने वाले स्पिन गेंदबाज़ हैं और इस तरह के कम टर्निंग वाले ट्रैक के आदी हैं। इसलिए हमें लगता है कि वो इस विकेट के लिए उपयुक्त होंगे।

आपको बता दें कि दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, भारत ने उसमें एक पारी और 140 रनों से जीत दर्ज की थी। रवींद्र जडेजा ने इस मुकाबले में गेंद और बल्ले से कमाल किया था। इस मैच में उन्होंने 104 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जबकि 4 विकेट लिए थे। भारत की ओर से केएल राहुल (100) और ध्रुव जुरेल (125) ने भी शतकीय पारी खेली थी। 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन इस प्रकार हैं:

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़े, शाई होप, रोस्टन चेज़ (कप्तान), टेविन इमलाच (डब्ल्यू), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स

