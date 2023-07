IND vs WI 2nd Test Day 4: मोहम्मद सिराज ने बरपाया कहर, झटके 5 विकेट, पहली पारी में विंडीज 255 रनों पर ढेर

Highlights रत की ओर से मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके उनके अलावा डेब्यू मैच खेलने वाले मुकेश कुमार ने भी प्रभावी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान ब्रेथवेट ने सर्वाधिक 75 रनों (235 गेंदें) की पारी खेली

IND vs WI 2nd Test Day 4: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 438 रनों का स्कोर खड़ा किया था। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में 255 रन बनाए। इसके चलते भारत को पहली पारी के आधार पर 183 रनों की लीड मिली।

भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। उनके अलावा डेब्यू मैच खेलने वाले मुकेश कुमार ने भी प्रभावी गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए। इसके अलावा स्पिन गेंदबाज रवींद्र जडेजा ने भी 2 विकेट लिए। जबकि अश्विन के खाते में एक विकेट आया।

वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान ब्रेथवेट ने सर्वाधिक 75 रनों की पारी खेली। उन्होंने 235 गेंदों का सामना किया। जिसमें उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। उनके अलावा एलिक अथानाज़े ने 115 गेंदों में 37 रन बटोरे। जबकि सलामी बल्लेबाज टी चंद्रपाल ने 33 रनों की की पारी खेली। जबकि किर्क मैकेंज़ी ने अपने बल्ले से 32 रनों (57 गेंद) का योगदान दिया।

