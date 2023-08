IND vs WI, 2nd T20I: तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा टी20 करियर पहला अर्धशतक, 41 गेंद पर बनाए 51 रन

Highlights वर्मा ने 41 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके, 1 छक्के की मदद से 51 रनों की पारी खेली वर्मा के अलावा ईशान किशन ने 27 और कप्तान हार्दिक पांड्या के 27 रनों के योगदान दिया पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए

IND vs WI, 2nd T20I: भारतीय क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने रविवार को गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टी20 करियर का पहला अर्धशतक जड़ा। बायें हाथ के इस युवा बल्लेबाज ने 41 गेंदों का सामना करते हुए 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रनों की पारी खेली।

भारतीय बल्लेबाज ने ऐसे समय में यह अर्धशतक लगाया जब भारतीय टीम ने 18 रनों के भीतर अपने 2 विकेट खो दिए थे। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (7) और सूर्यकुमार यादव (1) के आउट हो जाने के बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे थे। बिना दबाव के उन्होंने आक्रामक पारी खेली।

20 वर्षीय युवा बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले मुकाबले में भी 22 गेंदों में 39 रनों पारी खेलकर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया था। नवोदित खिलाड़ी हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाली टीम के लिए उम्मीद की किरण थे। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल सतह पर 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत खेल जीतने में असफल रहा। टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर 145 रन ही बना सके।

