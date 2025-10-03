IND vs WI: 169 गेंद और 108 रन की नाबाद साझेदारी?, ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा ने किया कमाल, कूटे अर्धशतक, 10 चौके और 6 छक्के

Highlightsवेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमटी है।मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अभी तक 10 चौके और 6 छक्के मारे हैं।
अहमदाबादः गुजरात के अहमदाबाद में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर 164 रन की बढ़त ले ली और 6 विकेट शेष है। विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और उपकप्तान रविंद्र जडेजा क्रीज पर हैं। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 169 गेंद में 108 रन की साझेदारी कर चुके हैं। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बना चुके हैं। अभी तक 10 चौके और 6 छक्के मारे हैं। भारत ने लोकेश राहुल (नाबाद 100) ने घरेलू सरजमीं पर नौ साल के सूखे को खत्म करते हुए अपना दूसरा और करियर का 11वां टेस्ट शतक जड़ा। मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमटी है।
50 रन पूरे होने पर चार छक्के मारने वाले भारतीय खिलाड़ी-
एमएस धोनी बनाम बांग्लादेश, 2007
आर पंत बनाम इंग्लैंड, चेन्नई, 2021
वाशिंगटन सुंदर बनाम इंग्लैंड, द ओवल, 2025
आर जडेजा बनाम वेस्टइंडीज, अहमदाबाद, 2025।
भारत ने दो मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ चाय के विश्राम तक चार विकेट पर 326 रन बना लिये। वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमटी थी जिससे भारत ने छह विकेट शेष रहते 164 रन की बढ़त के साथ मैच पर शिकंजा कस दिया।
चाय के विश्राम के लिए खेल रोके जाते समय विकेटकीपर ध्रुव जुरेल (68) के साथ हरफनमौला रविंद्र जडेजा (50) क्रीज पर मौजूद है। दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी कर ली है। भारत ने दिन के दूसरे सत्र में लोकेश राहुल (100) के रूप में इकलौता विकेट गंवाया। राहुल लंच के बाद पहले ही ओवर में जोमेल वारिकन की गेंद पर आउट हुए। भारत ने इस सत्र में 29 ओवर में 108 रन जोड़े।
वेस्टइंडीज़ ने पहले ही ओवर में शतकवीर राहुल को आउट करके सत्र की शुरुआत की। लेकिन बाकी सत्र में यही एकमात्र विकेट था, जो उन्होंने लिया क्योंकि जुरेल और जडेजा ने 100+ रन जोड़े। वारिकन ने राहुल का बड़ा विकेट लिया और यही वेस्टइंडीज़ के लिए शुरुआती बढ़त थी। लेकिन जडेजा सकारात्मक इरादे के साथ मैदान पर उतरे और बाएँ हाथ के स्पिनर का डटकर सामना किया।
उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा करने के दौरान वारिकन की गेंदों पर चार छक्के जड़े। दूसरी ओर, जुरेल मज़बूत दिख रहे हैं और उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। हैरानी की बात है कि वेस्टइंडीज़ ने दूसरी नई गेंद नहीं ली। सील्स को 79वें ओवर में वापस लाया गया।