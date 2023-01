IND vs UAE U19 Women's T20 WC: भारत ने यूएई ने 122 रन से हराया, ग्रुप डी में टॉप पर, शेफाली और श्वेता ने जोड़े 111 रन

Highlights शेफाली वर्मा ने 34 गेंद में 78 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। श्वेता सहरावत ने 49 गेंद में 74 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके लगाए। कप्तान शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया।

U19 Women's T20 WC: आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप में दूसरी जीत की। भारत ने ग्रुप डी में संयुक्त अरब अमीरात पर 122 रनों की बड़ी जीत दर्ज की और अंक तालिका में पहले पायदान पर पहुंच गया है। कप्तान शेफाली वर्मा ने 34 गेंद में 78 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 4 छक्के शामिल हैं।

India's net run rate gets a boost with a huge win over UAE



श्वेता सहरावत ने 49 गेंद में 74 रन की पारी खेली, जिसमें 10 चौके लगाए। कप्तान शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 219 रन बनाए। संयुक्त अरब अमीरात की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 97 रन बनाए।

Superb batting from India



They become the first team to breach the 200-run mark in the tournament



Skipper @TheShafaliVerma bagged the Player of the Match award for her wonderful captain's knock of 78 runs off just 34 deliveries
#TeamIndia clinch their second victory of the #U19T20WorldCup as they beat UAE by 122 runs



Scorecard ▶️ https://t.co/lhJAqEEm4Y… #INDvUAE

Innings Break!
#TeamIndia finish with a mammoth total of 219/3 on board!



Shafali Verma 78(34)

Shweta Sehrawat 74*(49)

Richa Ghosh 49(29)



Over to our bowlers 💪



Scorecard ▶️ https://t.co/lhJAqEEm4Y… #INDvUAE | #U19T20WorldCup