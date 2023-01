IND vs SL 3rd T20: टी20 क्रिकेट में एक विरोधी के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत, टीम इंडिया ने श्रीलंका को 29 में से 19 मैच में हराया, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights भारत ने पांच विकेट पर 228 रन बनाये। श्रीलंका की टीम 16.4 ओवर में 137 रन पर आउट हो गई। यादव के 51 गेंद में नाबाद 112 रन की पारी खेली।

IND vs SL 3rd T20: टीम इंडिया ने श्रीलंका को 91 रन से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। टी20 क्रिकेट के नंबर एक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच और अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। यादव के 51 गेंद में नाबाद 112 रन की पारी खेली।

No surprises there as @surya_14kumar is adjudged Player of the Match for his scintillating unbeaten century in the 3rd T20I. 👏🏾🫡⭐️



Details - https://t.co/AU7EaMxCnx#INDvSL#TeamIndia@mastercardindiapic.twitter.com/bbWkyPRH4m — BCCI (@BCCI) January 7, 2023

टी20ई में एक विरोधी के खिलाफ सबसे ज्यादा जीतः

29 मैचों में 19 जीत: टीम इंडिया बनाम श्रीलंका

29 में 19: इंग्लैंड बनाम पाक (सुपर ओवर में एक जीत)

29 में 18: पाक बनाम न्यूजीलैंड

25 में 17: टीम इंडिया बनाम वेस्टइंडीज।

सूर्यकुमार ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का एक और शानदार नजारा पेश किया। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलकर टी20 क्रिकेट में तीसरा शतक जड़ा। अपना अर्धशतक 26 गेंद में पूरा करने के बाद सूर्यकुमार ने तिहरे अंक तक पहुंचने में 19 गेंद ही और ली।

Arshdeep Singh picks up the final wicket of the innings as #TeamIndia win by 91 runs and clinch the series 2-1.



This is also India's 25th bilateral series win against Sri Lanka in India.#INDvSL@mastercardindiapic.twitter.com/AT7UyqA6hf — BCCI (@BCCI) January 7, 2023

पहले दो मैच करीबी रहने के बाद भारत ने आज श्रीलंका को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में काफी पीछे छोड़ दिया जिससे इस युवा भारतीय टीम का मनोबल बढ़ा होगा। दूसरे छोर से सूर्यकुमार की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही जिन्होंने अपनी पारी में नौ छक्के और सात चौके लगाये। आखिर में अक्षर पटेल ने सिर्फ नौ गेंद में चार चौकों की मदद से नाबाद 21 रन बनाये।