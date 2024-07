IND vs SL 3rd T20I: क्लीन स्वीप पर नजर, गंभीर और सूर्या करेंगे धमाल, बेंच पर बैठे खिलाड़ी पर लगाएंगे दांव, जानें कब और कहां देखें लाइव स्कोर

Highlights IND vs SL live streaming 3rd T20I When and where watch India vs Sri Lanka: मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा। IND vs SL live streaming 3rd T20I When and where watch India vs Sri Lanka: भारतीय टीम का नेतृत्व सूर्यकुमार यादव कर रहे हैं। IND vs SL live streaming 3rd T20I When and where watch India vs Sri Lanka: टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे है।

IND vs SL live streaming 3rd T20I When and where watch India vs Sri Lanka:तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय टीम के नए कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर धमाल करेंगे। टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप (सूपड़ा साफ) पर है। भारतीय टीम तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है। कोच और कप्तान बेंच पर बैठे खिलाड़ियों पर दांव लगाएंगे। युवा खिलाड़ी ने सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया और बल्ले और गेंद से कारनामा किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 से संन्यास ले लिया है। युवा खिलाड़ी बेखौफ होकर खेल रहे हैं।

Secured the T20I series with a game to spare! 🙌 Top effort from our boys! Ravi Bishnoi spun the ball both ways and consistently troubled the batters - a well deserved 3-fer for the youngster! 🔥 Eyes on the 3rd T20I as we look to seal a series whitewash!@BCCI || #SLvINDpic.twitter.com/8RBLj46fxY — Jay Shah (@JayShah) July 28, 2024

IND vs SL live streaming 3rd T20I When and where watch: भारत बनाम श्रीलंका तीसरा टी20 मैच भारत में ऑनलाइन और टीवी पर कब और कहां देखना-

भारत बनाम श्रीलंका, तीसरा टी20 मैच कब देखें? मैच रविवार, 30 जुलाई को पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:00 बजे IST से खेला जाएगा।

लाइव प्रसारण भारत में कहां देखें? सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क भारत बनाम श्रीलंका मैचों का टीवी पर प्रसारण करेगा। सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 (हिंदी) एसडी और एचडी, सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 (तमिल या तेलुगु) और सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 एसडी और एचडी पर किया जाएगा।

भारत बनाम श्रीलंका तीसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण कहां होगा? लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। भारत बनाम श्रीलंका तीसरा टी20 मैच भारत में टीवी पर कहां देखें? भारत बनाम श्रीलंका तीसरा टी20 मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव होगा।

Our bowling brilliance that got the job done in style last month! 🏆



A round of applause for #TeamIndia’s champion bowling attack in the #T20WorldCup 🙌#Championspic.twitter.com/w8kVwHXufg — BCCI (@BCCI) July 29, 2024

IND vs SL live streaming 3rd T20I When and where watch India vs Sri Lanka: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जयसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह। खलील अहमद, मोहम्मद सिराज।

श्रीलंका: दिनेश चंडीमल, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), वानिंदु हसरंगा, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, चामिंडु विक्रमसिंघे, बिनुरा फर्नांडो, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, मथीशा पथिराना , महेश थीक्षाना, डुनिथ वेलालेज।