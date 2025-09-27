IND vs SL, Super Fours, Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप के आखिरी सुपर फोर मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में जीत दर्ज की। शुक्रवार को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने 203 रनों का टारगेट रखा, जिसके बाद श्रीलंका 20 ओवर में अपने 5 विकेट खोकर 202 रन ही बना सका, जिससे मैच टाई हो गया। इसके बाद सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने महज 3 रन का लक्ष्य रखा, जिसे भारत ने पहली ही गेंद पर हासिल कर लिया।

भारत के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 61 रनों (31 गेंदें, 8 चौके, 2 छक्के) की पारी खेली। जबकि तिलक वर्मा ने 49 रन बनाए। जबकि संजू सैमसन ने 39 रन जोड़े। श्रीलंका को इस बात का दुख होगा कि वे इस मैच को नहीं जीत पाए। निसांका ने अपने पहले टी20I शतक के दौरान एक ज़बरदस्त पारी खेली। उन्होंने 58 गेंदों में 107 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 6 छक्के शामिल थे।

शुरुआत में वह अपनी फिटनेस से जूझ रहे थे और विकेटों के बीच दौड़ने में भी उन्हें दिक्कत हो रही थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और केजेपी (58 रन) के साथ मिलकर 127 रन जोड़े जिससे भारत बैकफुट पर आ गया। जब ये दोनों रन बना रहे थे, तब श्रीलंका काफ़ी आगे थी और वे अपनी इच्छानुसार बाउंड्री लगा रहे थे। भारतीय गेंदबाजी दोनों के सामने बेदम नजर आ रही थी जब तक कि कुलदीप ने आकर एक कड़ा ओवर नहीं फेंका।

अगले ओवर में वरुण ने केजेपी को आउट कर दिया और फिर असलांका और कामिंदु दोनों को संघर्ष करना पड़ा। इससे निसांका पर दबाव पड़ा और उन्हें स्ट्राइक भी नहीं मिली। आखिरकार निसांका ने अपना शतक पूरा किया और अंतिम ओवर की पहली गेंद पर आउट हो गए। एक भाग्यशाली बाहरी किनारा लगने से श्रीलंका को आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे, इससे पहले कि मामला सुपर ओवर में चला जाए।

गंभीर ने अर्शदीप को वह ओवर फेंकने को कहा और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। यॉर्कर पर कमाल की गेंद फेंकी और सिर्फ़ दो रन दिए। भारत को ज़रूरी लक्ष्य हासिल करने के लिए सिर्फ़ एक गेंद की ज़रूरत थी।

भारत अभी तक अजेय है और फ़ाइनल में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा। उन्हें बस हार्दिक की फ़िटनेस की चिंता होगी, जो मुख्य पारी में जल्दी आउट हो गए थे और फिर तिलक। इसीलिए रिंकू और जितेश को सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान में उतारा गया और सुपर ओवर में उन्होंने ही कैच पकड़े।