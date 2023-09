IND vs SL: श्रीलंकाई गेंदबाजों के आगे भारत ने किया संघर्ष, जीत के लिए दिया 214 रनों का लक्ष्य, वेल्लालागे ने चटकाए 5 विकेट

Asia Cup 2023: एशिया कप के चौथे सुपर फोर मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 214 रनों का आसान लक्ष्य दिया है। भारतीय बल्लेबाजी श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती दिखी। हालांकि शुरूआत सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी की।

रोहित शर्मा भारत की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 48 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 53 रनों की पारी खेली। एशिया कप में यह लगातार उनका तीसरा अर्धशतक था।

गिल के आउट के आउट होने के बाद भारतीय पारी श्रीलंका के स्पिन गेंदबाजों के जाल में फंस गई। वेल्लालागे ने भारती शीर्ष क्रम को नेस्तनाबूत कर दिया। उन्होंने 10 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनके अलावा असलंका ने 9 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लिए। जबकि महीश तीक्षणा ने 1 विकेट लिया। यानी खेल में भारत के सभी विकेट श्रीलंकाई स्पिनर्स ने ही लिए।

Sri Lanka's bowling prowess continues! 💥

We've bowled out our opposition for the 14th consecutive time, restricting India to 213 runs.



Now, it's over to our batsmen to chase down the target! 🇱🇰🔥 #LankanLions#AsiaCup2023#SLvINDpic.twitter.com/SZ9ILcarxK