नियमों के अनुसार, जैसे ही मैदानी अंपायर बल्लेबाज को आउट करार देता है, गेंद को मृत मान लिया जाता है और चूँकि यह निर्णय पलट दिया गया था, इसलिए विकेट के बाद की कोई भी कार्रवाई, जिसमें रन आउट भी शामिल है, अमान्य मानी जाती है।

IND vs SL: रन आउट के बावजूद शनाका को सुपर ओवर में क्यों दिया गया नॉट आउट?

IND vs SL: दुबई में सुपर फोर प्रतियोगिता में भारत के खिलाफ सुपर ओवर में दासुन शनाका को नॉट आउट दिया गया, जबकि गेंद स्टंप पर लगने के समय वे स्पष्ट रूप से क्रीज के बाहर थे। सुपर ओवर की चौथी गेंद पर श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने सैमसन को कैच आउट दे दिया, और अर्शदीप की अपील पर खड़े अंपायर ने अपनी उंगली उठा दी।

अंपायर ने बल्लेबाज़ को कैच आउट करार दिया था

श्रीलंकाई बल्लेबाज़ ने बाई रन लेने की कोशिश की, लेकिन नॉन-स्ट्राइकर ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। विकेट के पीछे से संजू सैमसन के अंडरआर्म थ्रो पर शनाका क्रीज़ से बाहर थे। लेकिन, चूँकि खड़े अंपायर ने बल्लेबाज़ को कैच आउट करार दिया था, इसलिए तीसरे अंपायर ने श्रीलंका के रिव्यू की जाँच की, जिसके बाद यह तय हुआ कि गेंद बल्ले से नहीं टकराई थी।

क्या कहता है क्रिकेट रूल?

नियमों के अनुसार, जैसे ही मैदानी अंपायर बल्लेबाज को आउट करार देता है, गेंद को मृत मान लिया जाता है और चूँकि यह निर्णय पलट दिया गया था, इसलिए विकेट के बाद की कोई भी कार्रवाई, जिसमें रन आउट भी शामिल है, अमान्य मानी जाती है। नियम 20.1.1.3 कहता है कि बल्लेबाज के आउट होने पर गेंद मृत मानी जाती है। इसमें लिखा है, "गेंद को आउट होने की घटना के क्षण से ही मृत मान लिया जाएगा।"

मूल निर्णय के समय गेंद हो जाती है डेड

इसके अलावा, नियम 3.7.1 कहता है: यदि खिलाड़ी समीक्षा के अनुरोध के बाद, आउट के मूल निर्णय को नॉट आउट में बदल दिया जाता है, तो भी गेंद को मूल निर्णय के समय मृत माना जाएगा (खंड 20.1.1.3 के अनुसार)। इसलिए, क्रीज से काफी दूर होने के बावजूद, शनाका के रन आउट को उलटना पड़ा। हालाँकि, बल्लेबाज अगली ही गेंद पर आउट हो गया और सुपर ओवर में श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 2 रन हो गया।

