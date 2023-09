IND vs SL: एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 41 रनों हराया, 214 रनों के लक्ष्य को बचाने में रहा सफल

Asia Cup 2023: भारत ने श्रीलंका को 41 रनों से हराकर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। एशिया कप में मंगलवार को खेले गए चौथे सुपर फोर मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 214 रनों का आसान लक्ष्य दिया था।

India overcome Dunith Wellalage's fighting all-round show to notch up second win in the Super 4 stage of #AsiaCup2023 👌#INDvSL 📝: https://t.co/BBkqm36Lj3pic.twitter.com/UzWLGenICC