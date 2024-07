IND vs SL 3rd T20 live update: सूपड़ा साफ करने उतरेगा भारत, सीरीज में 2-0 से आगे, टीम इंडिया में होंगे कई बदलाव, जानें कहां देखें लाइव अपडेट

Highlights IND vs SL 3rd T20 live update: भारतीय टीम में कल कई बदलाव देखने को मिल सकता है। IND vs SL 3rd T20 live update: पल्लेकेले में शाम 7:00 बजे IST से खेला जाएगा। IND vs SL 3rd T20 live update: सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 एसडी और एचडी पर किया जाएगा।

IND vs SL 3rd T20 live update: भारतीय टीम ने लगातार 2 दिन में दो मैच खेलकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। कल तीसरा टी20 मैच खेला जाएगा। भारत की नजर क्लीन स्वीप पर है। नए कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर पहली परीक्षा पास कर लिया है! मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे शुरू होगा। टॉस 6.30 बजे किया जाएगा। भारतीय टीम में कल कई बदलाव देखने को मिल सकता है। भारतीय युवा टीम शानदार और जानदार फॉर्म में हैं और चौके और छक्के की बारिश कर रही है। इसके साथ ही युवा बॉलर भी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं।

IND vs SL 3rd T20 live update: तीसरा टी20 मैच

मैच कबः भारत बनाम श्रीलंका के बीच तीसरा मैच मंगलवार, 30 जुलाई को पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पल्लेकेले में शाम 7:00 बजे IST से खेला जाएगा।

लाइव प्रसारण कहांः सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क भारत बनाम श्रीलंका मैचों का टीवी पर प्रसारण करेगा। सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 3 (हिंदी) एसडी और एचडी, सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 (तमिल या तेलुगु) और सोनी स्पोर्ट्स टेन 5 एसडी और एचडी पर किया जाएगा।

IND vs SL 3rd T20 live update: टीम इस प्रकार हैं-

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जयसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह। खलील अहमद, मोहम्मद सिराज।

श्रीलंका: दिनेश चंडीमल, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), वानिंदु हसरंगा, कामिंडु मेंडिस, दासुन शनाका, चामिंडु विक्रमसिंघे, बिनुरा फर्नांडो, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, मथीशा पथिराना , महेश थीक्षाना, डुनिथ वेलालेज।

तीसरे टी20 में श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने उतरेगा भारत

नए कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय टीम किसी भी तरह से ढिलाई नहीं बरतेगी और मंगलवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका की कमजोरियों का फायदा उठाकर तीन मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए मैदान पर उतरेगी। भारत पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुका है।

लेकिन उसका लक्ष्य अपना विजय अभियान जारी रखना होगा। भारत ने रविवार को बारिश से प्रभावित दूसरा मैच सात विकेट से जीता था। जिस दिन श्रीलंका की महिला टीम ने भारत को हराकर अपना पहला टी20 एशिया कप जीता, उस दिन भी उनकी पुरुष टीम का प्रदर्शन खराब रहा। श्रीलंका के लिए सबसे बड़ी चिंता उसके मध्यक्रम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन है।

दूसरी तरफ भारत ने अभी तक विश्व चैंपियन की तरह ही प्रदर्शन किया है। भारत ने अभी तक खेल के हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय खिलाड़ियों की रणनीति और कौशल में आत्मविश्वास साफ झलक रहा है तथा वह किसी भी समय दबाव में नहीं दिखे। कुछ अवसर ऐसे भी आए जबकि श्रीलंका की टीम मुकाबले में ही नहीं देखी।

भारतीय गेंदबाजों ने अभी तक उसके बल्लेबाजों को खुलकर नहीं खेलने गया है। सूर्यकुमार ने गेंदबाजी में प्रभावशाली परिवर्तन करके श्रीलंका की परेशानियां बढाई हैं। भारतीय कप्तान ने अभी तक 58 और 26 रन की पारियां खेल कर आगे बढ़कर नेतृत्व किया है। उनके कुशल नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाया है।

यही वजह है कि भारत पहले मैच में 200 से अधिक रन बनाने में सफल रहा था। भारत ने दूसरे मैच में बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा बदलाव किया था। उसने चोटिल उप कप्तान और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन को टीम में रखा था।

यह देखना होगा कि गिल तीसरे मैच के लिए फिट हो पाते हैं या नहीं क्योंकि बारिश के कारण सैमसन को जब एक घंटे के इंतजार के बाद मौका मिला तो वह खाता खोले बिना आउट हो गए थे। श्रीलंका की तरफ से बल्लेबाजी में पथुम निसांका (111 रन) और कुसल परेरा (73) ने ही उपयोगी योगदान दे पाए हैं लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाना है।