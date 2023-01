Virat Kohli IND vs SL, 3rd ODI: विराट कोहली ने 46वीं वनडे सेंचुरी के साथ सचिन तेंदुलकर के 'वर्ल्ड रिकॉर्ड' तोड़े, घरेलू मैदान पर 21वां शतक

Highlights श्रीलंका के खिलाफ पांच विकेट पर 390 रन बनाए। भारत अंतिम 11 ओवर में 126 रन जुटाने में सफल रहा। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

Virat Kohli IND vs SL, 3rd ODI: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान बेजोड़ हैं। हमेशा अपने आलोचकों का जवाब बल्लेबाजी से देते हैं। श्रीलंका के खिलाफ एक और 'रन-मशीन' विराट कोहली का शतक। रविवार को त्रिवेंद्रम में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के तीसरे मैच में अपना 46वां एकदिवसीय शतक बनाया।

कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 'सर्वकालिक रिकॉर्ड' में से दो तोड़ दिया। कोहली अब घर में सबसे अधिक एकदिवसीय शतकों की सूची में तेंदुलकर से आगे निकल गए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के 50 ओवर के प्रारूप में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे अधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

कोहली ने गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में तीन अंकों के स्कोर तक पहुंचने पर तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। कोहली ने घरेलू सरजमीं पर अपना 20वां एकदिवसीय शतक बनाने के लिए केवल 99 पारी खेले। सचिन ने 160 पारियों में ऐसा किया था। तीसरे वनडे में शतक के साथ, कोहली अब घरेलू धरती पर अपना 21वां शतक बनाकर तेंदुलकर की संख्या से आगे निकल गए हैं।

कोहली ने एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तेंदुलकर और कोहली दोनों एक ही देश के खिलाफ अपने नाम 9 शतकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे थे। कोहली के अब श्रीलंका के खिलाफ 10 शतक हैं। किसी एक टीम के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे ज्यादा है।

Virat Kohli was utterly glorious 🙌 🙌 as he creamed 1⃣6⃣6⃣* and was our top performer from the first innings of the third #INDvSL ODI 👏 👏



A summary of his stunning batting display 🔽 #TeamIndiapic.twitter.com/SWrC5Oanhg