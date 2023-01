IND vs SL 3rd ODI: सीमारेखा पर टकराए श्रीलंका के दो खिलाड़ी, स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया, देखें वीडियो

Highlights दोनों क्रिकेटरों को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया। भारतीय फिजियो कमलेश जैन उनकी मदद के लिये मैदान पर आये भी। दुनिथ वेलालागे को श्रीलंका की टीम में शामिल किया गया है।

IND vs SL 3rd ODI: श्रीलंका के दुनिथ वेलालागे को सीमारेखा पर आशेन बंडारा से टहराये जेफ्रे वांडरसे की जगह भारत के खिलाफ तीसरे मैच के लिये श्रीलंका की वनडे टीम में शामिल किया गया। वीडियो वायरल भी हो रहा है। कई मिनट तक खेल को रोक दिया गया।

भारतीय पारी के 43वें ओवर में विराट कोहली के चौके को रोकने के लिये बंडारा डीप स्क्वेयर लेग से और वांडरसे डीप मिडविकेट से दौड़े और टकरा गए। इसकी वजह से लंबे समय तक खेल रोकना पड़ा । भारतीय फिजियो कमलेश जैन उनकी मदद के लिये मैदान पर आये भी। बाद में दोनों क्रिकेटरों को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया।

श्रीलंका क्रिकेट ने कहा ,‘‘ जेफ्रे वांडरसे के कनकशन (सिर में चोट लगना) विकल्प के तौर पर दुनिथ वेलालागे को श्रीलंका की टीम में शामिल किया गया है। अभी यह पता नहीं चल सका है कि आशेन बंडारा बल्लेबाजी के लिये आ सकेंगे या नहीं। दोनों खिलाड़ियों को स्कैन के लिये अस्पताल ले जाया गया है।’’

