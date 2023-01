IND vs SL, 3rd ODI: वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत, न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड टूटा, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights बड़ी जीत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था जिसने 2008 में आयरलैंड को 290 रन से हराया था। धारदार गेंदबाजी के सामने 22 ओवर में सिर्फ 73 रन ही बना सकी। श्रीलंका का कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया।

IND vs SL, 3rd ODI: भारत ने शानदार जीत के साथ सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। श्रीलंका का सूपड़ा साफ हो गया। विराट कोहली ने तीन मैचों की सीरीज में 283 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार पर कब्जा कर लिया। तीसरे मैच में 166 रन की पारी खेलने पर प्लेयर ऑफ द मैच भी बने।

2️⃣8️⃣3️⃣ runs in three matches with a top-score of 1️⃣6️⃣6️⃣*



Congratulations to @imVkohli on winning the Player of the Series award



#INDvSL

विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के शतक के बाद मोहम्मद सिराज के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से भारत ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 317 रन से रौंदकर इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और साथ ही तीन मैच की सीरीज में 3-0 से क्लीनस्वीप किया।

एकदिवसीय क्रिकेट में इससे पहले रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था जिसने 2008 में आयरलैंड को 290 रन से हराया था। भारत के 391 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम सिराज (32 रन पर चार), मोहम्मद शमी (20 रन पर दो विकेट) और कुलदीप यादव (16 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 22 ओवर में सिर्फ 73 रन ही बना सकी।

@mdsirajofficial claimed a superb four-wicket haul and was our Top Performer from the second innings



#TeamIndia | #INDvSL



A summary of his bowling display

जो मेहमान टीम के इतिहास का चौथे सबसे कम स्कोर है। आशेन बंडारा चोटिल होने के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। भारत की श्रीलंका के खिलाफ यह 96वीं जीत है जो किसी एक टीम के खिलाफ दूसरी टीम की सर्वाधिक जीत का विश्व रिकॉर्ड है। श्रीलंका का कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया।

𝗕𝗶𝗴𝗴𝗲𝘀𝘁 𝘄𝗶𝗻 𝗯𝘆 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗶𝗻 𝗼𝗳 𝗿𝘂𝗻𝘀 𝗶𝗻 𝗢𝗗𝗜𝘀!
#TeamIndia register a comprehensive victory by 3️⃣1️⃣7️⃣ runs and seal the #INDvSL ODI series 3️⃣-0️⃣



#INDvSL

सलामी बल्लेबाज नुवानिदु फर्नांडो 19 रन के साथ टीम के शीर्ष स्कोरर रहे। कोहली ने 110 गेंद में आठ छक्कों और 13 चौकों की मदद से नाबाद 166 रन की करियर की दूसरी सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने के अलावा गिल (116) के साथ दूसरे विकेट के लिए 131 और श्रेयस अय्यर (38) के साथ तीसरे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी की जिससे भारत ने पांच विकेट पर 390 रन का स्कोर खड़ा किया।

कोहली ने अपना 46वां एकदिवसीय और कुल 74वां अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा जो श्रीलंका के खिलाफ उनका 10वां शतक है। उन्होंने स्वदेश में 21वें शतक के साथ घरेलू सरजमीं पर सर्वाधिक शतक के सचिन तेंदुलकर (20 शतक) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और उसका कोई बल्लेबाज क्रीज पर टिककर नहीं खेल पाया।