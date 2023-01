IND vs SL, 3rd ODI: 3-0 से क्लीनस्वीप, श्रीलंका 73 पर आउट, कोहली ने खेली नाबाद 166 रन की पारी

Highlights तीसरे विकेट के लिए 108 रन की साझेदारी की। भारत अंतिम 11 ओवर में 126 रन जुटाने में सफल रहा। पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़कर टीम को अच्छा मंच मुहैया कराया।

IND vs SL, 3rd ODI: भारत ने रविवार को तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 317 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीनस्वीप किया। श्रीलंका की टीम 73 रन पर आउट हो गई। विराट कोहली ने 166 नाबाद पारी खेली।

कोहली के अलावा भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की। मोहम्मद सिराज ने 10 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने 6 ओवर में 2 मेडन रखते हुए 20 रन देकर 2 विकेट निकाले। पिछले मैच में 4 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके।

शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के शतक के बाद मोहम्मद सिराज के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी से भारत ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 317 रन से रौंदकर इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और साथ ही तीन मैच की श्रृंखला में 3-0 से क्लीनस्वीप किया।

एकदिवसीय क्रिकेट में इससे पहले रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था जिसने 2008 में आयरलैंड को 290 रन से हराया था। भारत के 391 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम सिराज (32 रन पर चार), मोहम्मद शमी (20 रन पर दो विकेट) और कुलदीप यादव (16 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 22 ओवर में सिर्फ 73 रन ही बना सकी जो मेहमान टीम के इतिहास का चौथे सबसे कम स्कोर है।

आशेन बंडारा चोटिल होने के कारण बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। भारत की श्रीलंका के खिलाफ यह 96वीं जीत है जो किसी एक टीम के खिलाफ दूसरी टीम की सर्वाधिक जीत का विश्व रिकॉर्ड है। श्रीलंका का कोई बल्लेबाज 20 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया। सलामी बल्लेबाज नुवानिदु फर्नांडो 19 रन के साथ टीम के शीर्ष स्कोरर रहे।

