IND vs SL, 3rd ODI: रोहित ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी, दो खिलाड़ी बाहर, इनको मौका, देखें प्लेइंग 11

Highlights रोहित ने टीम में दो बदलाव किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाये है।

IND vs SL, 3rd ODI: टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित ने टीम में दो बदलाव किया। उपकप्तान हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज उमरान मलिक को आराम दिया गया है और सूर्य कुमार यादव और वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला।

टीम ने हार्दिक पंड्या और उमरान मलिक की जगह सूर्यकुमार यादव और वाशिगंटन सुंदर को शामिल किया। श्रीलंका ने भी दो बदलाव किये हैं, उसने एशेन बंडारा और जेफ्रे वांडरसे को धनजंय डि सिल्वा और दुनिथ वेलालागे की जगह शामिल किया।

तीन मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है। भारतीय टीम की निगाहें श्रीलंका के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में जीत से सीरीज क्लीन स्वीप करने पर लगी है। भारत ने गुवाहाटी में आसान जीत के बाद कोलकाता में शीर्ष क्रम के चरमराने के बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज कर सीरीज में अजेय बढ़त बनायी।

