IND vs SL, 2nd ODI: श्रीलंका के खिलाफ रन चेज में कोहली 'किंग', 25 मैच में भारत ने जीता 20, देखें आंकड़े

IND vs SL, 2nd ODI: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ कई कारनामा कर चुके हैं। पहले मैच में शतक लगा चुके हैं। पहले वनडे में 113 रन की पारी खेली थी। 87 गेंद का सामना किया था। रन चेज में भी कोहली ने महारत हासिल की है। भारत ने 20 मैच जीते हैं, जिनमें से चार में हार और एक टाई रहा है।

मैचः 25

रनः 1393

औसतः 81.94

एसआरः 92.07

शतकः 5

अर्धशतकः 7।

कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की धारदार गेंदबाजी से भारत ने गुरुवार को यहां दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 40 ओवर के भीतर 215 रन पर समेट दिया। भारतीय टीम से अंदर-बाहर होते रहे बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप ने 51 जबकि सिराज ने 30 रन देकर तीन-तीन विकेट चटकाए।

उमरान मलिक ने भी 48 रन देकर दो विकेट हासिल किए। पदार्पण कर रहे सलामी बल्लेबाज नुवानिदु फर्नांडो (50) और कुसाल मेंडिस (34) की पारियों से एक समय श्रीलंका की टीम एक विकेट पर 102 रन बनाकर अच्छी स्थिति में होने के बावजूद 39.4 ओवर में आउट हो गई।

Terrific effort from the Indian bowling attack to restrict Sri Lanka to a modest total 👏 #INDvSL | 📝: https://t.co/q1Pjk60ZeG pic.twitter.com/xYVK2XYWvY

पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में पहले टेस्ट वापसी करते हुए पारी में पांच विकेट चटकाने के बावजूद कुलदीप को अगले टेस्ट की अंतिम एकादश से बाहर कर दिया गया था। उन्हें लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के दाएं कंधे में सूजन के कारण बाहर होने पर गुरुवार को अंतिम एकादश में मौका दिया गया।

कुलदीप ने श्रीलंका के मध्य क्रम को ध्वस्त किया। उन्होंने पिछले मैच में नाबाद शतक जड़ने वाले श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका (02) को भी बोल्ड किया। मेहमान टीम ने बीच में 43 गेंद में पांच विकेट गंवाए जिससे सपाट पिच पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की उसकी उम्मीद टूट गई।

पीठ में जकड़न के कारण फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका के बाहर होने पर पारी का आगाज करने वाले नुवानिदु अच्छी लय में दिखे और उन्होंने मेंडिस के साथ दूसरे विकेट के लिए 73 रन जोड़े। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद भारत के नई गेंद के गेंदबाजों मोहम्मद शमी और सिराज ने गेंद को दोनों ओवर स्विंग कराया।

सिराज ने छठे ओवर में अंदर आती गेंद पर अविष्का फर्नांडो (20) को बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई। इससे पहले फर्नांडो ने सिराज पर लगातार तीन चौके मारे थे। नुवानिदु और मेंडिस ने इसके बाद स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। कुलदीप ने मेंडिस को पगबाधा करके इस साझेदारी को तोड़ा जबकि एक गेंद बाद अक्षर पटेल ने धनंजय डिसिल्वा (00) को बोल्ड किया।

Innings Break!



Fine bowling effort from our bowlers as Sri Lanka are all out for 215 in 39.4 overs.



Three wickets apiece for @imkuldeep18 & @mdsirajofficial 👌👌



Scorecard - https://t.co/jm3ulz5Yr1#INDvSL@mastercardindiapic.twitter.com/4QWOFvcZhR