IND vs SL, 2nd ODI: टी20 के बाद वनडे सीरीज पर कब्जा, श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर 2-0 से आगे, कुलदीप-सिराज की धारदार गेंदबाजी

Highlights अंतिम एकदिवसीय मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा। केएल राहुल ने 93 गेंद में फिफ्टी बनाए। श्रीलंका को 40 ओवर के भीतर 215 रन पर समेट दिया।

IND vs SL, 2nd ODI: टीम इंडिया ने नए साल 2023 में टी20 और वनडे सीरीज जीतकर शुरुआत की। टी20 सीरीज (2-1) के बाद एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भी श्रीलंका को हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। भारत तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे हो गया। भारत 40 गेंद पहले बाजी मार ली।

सबसे ज्यादा हार...(Most defeats in)

वनडे: श्रीलंका- 437 (भारत की 436 हार से आगे)

T20Is: श्रीलंकाः 94 एक विरोधी के खिलाफ सबसे ज्यादा हार...

वनडे: श्रीलंका बनाम भारत , 95 (न्यूजीलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया द्वारा 95 हार के बराबर)

T20Is: 19 श्रीलंका बनाम भारत।

#INDvsSL | India beat Sri Lanka by 4 wickets in the second ODI taking an unassailable 2-0 lead in the 3-match series.



(KL Rahul 64* , Hardik Pandya 36) pic.twitter.com/otTfXQn0Dq — ANI (@ANI) January 12, 2023

भारत ने दूसरे मैच में श्रीलंका को 4 विकेट से मात दी। केएल राहुल ने नाबाद 64 रन बनाए। 103 गेंद का सामना किया और 6 चौके लगाए। अंतिम एकदिवसीय मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव की उम्दा गेंदबाजी के बाद लोकेश राहुल के नाबाद अर्धशतक से भारत ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को चार विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बनाई।

श्रीलंका के 216 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने राहुल की 103 गेंद में छह चौकों से नाबाद 64 रन की पारी और हार्दिक पंड्या (36) के साथ पांचवें विकेट की उनकी 75 रन की साझेदारी से 6.4 ओवर शेष रहते छह विकेट पर 219 रन बनाकर जीत दर्ज की। भारतीय टीम से अंदर-बाहर होते रहे बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप ने ईडन गार्डन्स पर 51 जबकि सिराज ने 30 रन देकर तीन-तीन विकेट चटकाए जिससे श्रीलंका की टीम 39.4 ओवर में 215 रन पर सिमट गई। उमरान मलिक ने भी 48 रन देकर दो विकेट हासिल किए।

पदार्पण कर रहे सलामी बल्लेबाज नुवानिदु फर्नांडो (50), कुसाल मेंडिस (34) और दुनिथ वेलालागे (32) ने श्रीलंका के लिए उपयोगी पारियां खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला तिरुवनंतपुरम में 15 जनवरी को खेला जाएगा। भारत ने इससे पहले टी20 श्रृंखला भी 2-1 से जीती थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही।

मेजबान टीम ने 86 रन तक ही शीर्ष चार विकेट गंवा दिए थे। कप्तान रोहित शर्मा (17) ने कासुन रजिता पर चौके से खाता खोला जबकि शुभमन गिल (21) ने भी लाहिरू कुमारा (64 रन पर दो विकेट) पर लगातार दो चौके लगाए। रोहित ने कुमारा की गेंद को पुल करके छह रन के लिए भेजा लेकिन चमिका करूणारत्ने (51 रन पर दो विकेट) ने उन्हें विकेटकीपर मेंडिस के हाथों कैच करा दिया।

India take an unassailable 2-0 lead in the ODI series against Sri Lanka 💪

#INDvSL | 📝: https://t.co/q1Pjk60ZeGpic.twitter.com/Tip69dPjns — ICC (@ICC) January 12, 2023

गिल ने भी कुमारा पर लगातार दो चौके मारे लेकिन अगली गेंद को शॉर्ट मिडविकेट पर सीधे अविष्का फर्नांडो के हाथों में खेल गए। पिछले मैच में शतक जड़ने वाले विराट कोहली ने भी सिर्फ चार रन बनाने के बाद कुमारा की गेंद को विकेटों पर खेला। श्रेयस अय्यर (28) अपनी संक्षिप्त पारी के दौरान अच्छी लय में दिखे।

उन्होंने करुणारत्ने पर लगातार दो चौके मारे लेकिन कासुन रजिता की तेजी से अंदर आती गेंद पर पगबाधा हो गए। अय्यर ने डीआरएस का सहारा लिया लेकिन अंपायर्स कॉल आने पर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। राहुल और पंड्या ने इसके बाद पारी को संभाला। दोनों ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी करते हुए 20वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया।

राहुल और पंड्या ने एक और दो रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाया। पंड्या ने इस बीच रजिता के ओवर में दो चौके भी मारे। राहुल ने कुमारा पर चौके के साथ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की जबकि पंड्या ने धनंजय डिसिल्वा का स्वागत चौके के साथ किया। दोनों ने 32वें ओवर में टीम का स्कोर 150 रन तक पहुंचाया।

शनाका ने इसके बाद गेंद करुणारत्ने को थमाई और उन्होंने कप्तान को निराश नहीं करते हुए पंड्या को विकेटकीपर मेंडिस के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा। पंड्या ने 53 गेंद का सामना करते हुए चार चौके मारे। अच्छी फॉर्म में चल रहे अक्षर पटेल (21) ने आते ही करुणारत्ने की नोबॉल पर चौका और फिर फ्री हिट पर छक्का जड़कर भारत के ऊपर से दबाव कम किया।

अक्षर हालांकि धनंजय की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर करूणारत्ने को कैच दे बैठे। राहुल ने रजिता की गेंद पर एक रन के साथ 93 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। भारत को अंतिम 10 ओवर में सिर्फ 25 रन की जरूरत थी और राहुल ने कुलदीप यादव (नाबाद 10) के साथ मिलकर भारत को जीत दिला दी।

इससे पहले नुवानिदु और मेंडिस की पारियों से एक समय श्रीलंका की टीम एक विकेट पर 102 रन बनाकर अच्छी स्थिति में होने के बावजूद 40 ओवर के भीतर सिमट गई। पिछले महीने बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में पहले टेस्ट में वापसी करते हुए पारी में पांच विकेट चटकाने के बावजूद कुलदीप को अगले टेस्ट की अंतिम एकादश से बाहर कर दिया गया था।

उन्हें लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के दाएं कंधे में सूजन के कारण बाहर होने पर गुरुवार को अंतिम एकादश में मौका दिया गया। कुलदीप ने श्रीलंका के मध्य क्रम को ध्वस्त किया। उन्होंने पिछले मैच में नाबाद शतक जड़ने वाले श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका (02) को भी बोल्ड किया। मेहमान टीम ने बीच में 43 गेंद में पांच विकेट गंवाए जिससे सपाट पिच पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की उसकी उम्मीद टूट गई।

Innings Break!



Fine bowling effort from our bowlers as Sri Lanka are all out for 215 in 39.4 overs.



Three wickets apiece for @imkuldeep18 & @mdsirajofficial 👌👌



Scorecard - https://t.co/jm3ulz5Yr1#INDvSL@mastercardindiapic.twitter.com/4QWOFvcZhR — BCCI (@BCCI) January 12, 2023

पीठ में जकड़न के कारण फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका के बाहर होने पर पारी का आगाज करने वाले नुवानिदु अच्छी लय में दिखे और उन्होंने मेंडिस के साथ दूसरे विकेट के लिए 73 रन जोड़े। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद सिराज ने छठे ओवर में अंदर आती गेंद पर अविष्का फर्नांडो (20) को बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई।

इससे पहले उन्होंने सिराज पर लगातार तीन चौके मारे थे। नुवानिदु और मेंडिस ने इसके बाद स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। कुलदीप ने मेंडिस को पगबाधा करके इस साझेदारी को तोड़ा जबकि एक गेंद बाद अक्षर पटेल ने धनंजय डिसिल्वा (00) को बोल्ड किया।

For his bowling figures of 3/30 in 5.4 overs, @mdsirajofficial is our Top Performer from the first innings.



A look at his bowling summary here 👇👇#INDvSL#TeamIndiapic.twitter.com/yLa0zEGwL6 — BCCI (@BCCI) January 12, 2023

नुवानिदु अर्धशतक पूरा करने के बाद गिल के शानदार क्षेत्ररक्षण का शिकार होकर रन आउट हुए। कुलदीप ने इसके बाद शनाका और चरित असलंका (15) को आउट करके श्रीलंका का स्कोर एक विकेट पर 102 रन से छह विकेट पर 126 रन किया। वेलालागे और वानिंदु हसरंगा (21) ने निचले क्रम में उपयोगी पारियां खेलकर टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।