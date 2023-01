IND vs SL, 2nd ODI: आठ साल बाद ईडन गार्डंस पर भिड़ंत, वनडे सीरीज पर रोहित की नजर, जानें संभावित प्लेइंग इलेवन, डेट, समय और स्थान, कहां देख सकते हैं लाइव मैच

Highlights दूसरा वनडे 12 जनवरी गुरुवार को खेला जाएगा। मैच का स्थान कोलकाता का ईडन गार्डन्स स्टेडियम है। श्रीलंका को 67 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली।

IND vs SL, 2nd ODI: भारतीय टीम ने नए साल में नई शुरुआत की है। टी20 के बाद एक दिवसीय क्रिकेट मैच में कल सीरीज जीतने उतरेगी। गुवाहाटी में 10 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ पहले एक दिवसीय मैच में भारत के शानदार प्रदर्शन किया और श्रीलंका को 67 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली।

12 जनवरी को दोनों टीमों के बीच दूसरा मैच खेला जाएगा। कोलकाता में ईडन गार्डन्स मैच की मेजबानी करेगा। ईडन गार्डन्स में औसत पहली पारी का स्कोर 245 है और दूसरी पारी में 206 है। तेज गेंदबाजों को पारी की शुरुआत में कुछ मदद मिल सकती है। मैच दोपहर एक बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

