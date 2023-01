IND vs SL, 1st ODI: भारत पहले वनडे मैच में श्रीलंका को 67 रनों से दी मात, सीरीज में बनाई 1-0 से बढ़त

Highlights इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट के नुकसान में 373 रन बनाए थे जिसके जवाब में श्रीलंका 50 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर 306 रन ही बना सकी भारत की इस जीत में विराट कोहली का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्होंने 113 रनों की शतकीय पारी खेली

India vs Sri Lanka, 1st ODI: भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में मंगलवार को खेले गए पहले एकदिवसीय मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की है। इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट के नुकसान में 373 रन बनाए थे और श्रीलंका के सामने जीत के लिए 374 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था। जिसके जवाब में श्रीलंका 50 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर 306 रन ही बना सकी।

भारत की इस जीत में रन मशीन विराट कोहली का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने 87 गेंदों में 113 रनों की शतकीय पारी खेली। उन्होंने अपने वनडे करियर का 45वां अर्धशतक लगाया। श्रीलंका के खिलाफ यह उनका 9वां शतक था। इसके अलावा गेंदबाजी में उमरान मलिक ने श्रीलंका के 3 विकेट चटकाए। भारतीय युवा तेज गेंदबाज ने 8 ओवर में 57 रन दिए।

मेहमान टीम की ओर से कप्तान शनाका ने सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने नाबाद 108 रनों की पारी खेली। उन्होंने महज 88 गेंदों का सामना किया और पारी में 12 चौके, 3 छक्के लगाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत नहीं रही। 19 रनों के स्कोर में टीम ने अपना पहला विकेट सलामी बल्लेबाज अविश्का फर्नांडो (5) के रूप में खोया। इसके बाद कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने आए तो वह शून्य पर ही आउट हो गए।

चरित अस्लांका ने 23 रनों की पारी खेली। लेकिन दूसरी ओर निशांका ने अच्छी बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने 80 गेंदों में 72 रन बनाए। धनंजय डिसिल्वा ने उनका साथ दिया। उन्होंने 47 रन बनाए। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए। जबकि स्पिन गेंदबाज चहल, शामी और हार्दिक पांड्या ने एक-एक विकेट लिए।

