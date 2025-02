IND vs SA, Women's U19 T20 World Cup 2025 Final: भारत बना विश्व विजेता, दक्षिण अफ्रीका को हराकर U19 ICC वर्ल्ड कप पर कब्जा

IND vs SA, Women's U19 T20 World Cup 2025 Final: मलेशिया में खेले जा रहे आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप पर अपना कब्जा कर लिया है। विश्व विजेता भारतीय टीम को 83 रनो का टारगेट देकर दक्षिण अफ्रीका 82 रनों पर ढेर हो गई। महिला टीम इंडिया ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अफ्रीका का सपना तोड़ दिया है और ट्रॉफी अपने नाम कर ली है।

सानिका ने स्क्वायर लेग के पार विजयी रन बनाए और टूर्नामेंट की सबसे प्रभावशाली टीम ने 8 ओवर से ज़्यादा समय पहले ट्रॉफी अपने नाम कर ली। तृषा निस्संदेह 3-15 और 44* के साथ मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहीं।

गोंगाडी त्रिशा (15 रन पर तीन विकेट) की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 82 रन पर सिमट गई। पारुनिका सिसोदिया (छह रन पर दो विकेट), आयुषी शुक्ला (नौ रन पर दो विकेट) और वैष्णवी शर्मा (23 रन पर दो विकेट) ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए दो-दो विकेट चटकाए।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे दक्षिण अफ्रीका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और उसकी तरफ से माइकी वान वूर्स्ट (23) शीर्ष स्कोरर रहीं। टीम की सिर्फ चार बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंच पाईं जबकि चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाईं। भारत ने 2023 में फाइनल में इंग्लैंड को सात विकेट से हराकर पहले आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप का खिताब भी जीता था।

निकी प्रसाद की टीम के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

गत चैंपियन भारत ने सुपर सिक्स में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड को हराने से पहले वेस्टइंडीज, मलेशिया और श्रीलंका के खिलाफ अपने सभी ग्रुप-स्टेज मैच जीते। सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को हराकर लगातार छठी जीत दर्ज की।

इस बीच, दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड, समोआ और नाइजीरिया पर जीत के साथ ग्रुप सी में शीर्ष स्थान हासिल किया। सुपर सिक्स राउंड में, दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को हराया लेकिन बारिश के कारण खेल रद्द होने के बाद यूएसए के साथ अंक साझा किए।

सेमीफाइनल में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। भारत की ओर से गोंगाडी त्रिशा ने शानदार गेंदबाजी की और तीन विकेट लेने में सफल रहीं. वैष्णवी शर्मा, आयुषी शुक्ला और परुणिका सिसौदिया को 2 -2 विकेट मिले।

