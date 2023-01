IND vs SA, U19 Women’s T20 World Cup: 21 गेंद पहले मारी बाजी, विश्व कप में जीत से शुरुआत, मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, सहरावत और शेफाली ने किया धमाका

Highlights भारत को ग्रुप डी में रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना अभियान शुरू की। बेनोनी और पोचेफस्ट्रूम में चार स्टेडियमों में कुल 41 मैच खेले जायेंगे।

IND vs SA, U19 Women’s T20 World Cup: भारतीय महिला टीम ने अंडर-19 महिला विश्व कप में धमाका कर दिया। टीम इंडिया न बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने पहले मैच 8 विकेट से जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 166 रन बनाए। भारत ने 21 गेंद पहले बाजी मारी।

Vice-captain Shweta Sehrawat scored a superb 92* off just 57 deliveries and bagged the Player of the Match Award. India off to a winning start in the U19 T20 World Cup with a 7-wicket victory against South Africa.



