IND vs SA U19 T20 WC final: रविवार को मुंह मीठा कीजिए?, शेरनियों की दहाड़ से अफ्रीका सहमा!, दक्षिण अफ्रीका को 82 रन पर ढेर भारत फिर से विश्व विजेता

IND vs SA U19 T20 WC final Live Score: भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप का खिताब जीता है। रविवार को मुंह मीठा कीजिए और विश्व विजेता का अनुभव कीजिए। शेरनियों की दहाड़ से अफ्रीका सहम गया और भारत आराम से विश्व चैंपियन बन गया। भारत ने रविवार को यहां फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 82 रन पर ढेर करके लगातार दूसरी बार आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप का खिताब जीत कर कारनामा किया।

गोंगाडी त्रिशा (15 रन पर तीन विकेट) की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 82 रन पर सिमट गई। पारुनिका सिसोदिया (छह रन पर दो विकेट), आयुषी शुक्ला (नौ रन पर दो विकेट) और वैष्णवी शर्मा (23 रन पर दो विकेट) ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए दो-दो विकेट चटकाए।

G Trisha leading the charge with the bat in the chase! 👍👍#TeamIndia zoom past 50.



टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे दक्षिण अफ्रीका ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और उसकी तरफ से माइकी वान वूर्स्ट (23) शीर्ष स्कोरर रहीं। टीम की सिर्फ चार बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंच पाईं जबकि चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाईं। भारत ने 2023 में फाइनल में इंग्लैंड को सात विकेट से हराकर पहले आईसीसी महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप का खिताब भी जीता था।

7⃣ Matches

1⃣7⃣ Wickets

A hat-trick to her name as well! 🙌



All-round excellence when the stakes are high 🔥



सानिका चाल्के ने भी 22 गेंद में नाबाद 26 रन की पारी खेली। इससे पहले त्रिशा (15 रन पर तीन विकेट) की अगुआई में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया जिससे दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 82 रन पर सिमट गई। पारुनिका सिसोदिया (छह रन पर दो विकेट), आयुषी शुक्ला (नौ रन पर दो विकेट) और वैष्णवी शर्मा (23 रन पर दो विकेट) ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए दो-दो विकेट चटकाए।

A special talent in the making 👏



टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही भारतीय टीम रविवार को महिला अंडर-19 टी20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरा खिताब जीत लिया। भारत का अब तक का अभियान शानदार रहा और उसने टूर्नामेंट में अपने सभी 7 मैच जीते हैं। निकी प्रसाद की अगुवाई वाली टीम ने अभी तक सभी विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया है।

भारत ने वेस्टइंडीज (नौ विकेट), मलेशिया (10 विकेट), श्रीलंका (60 रन), बांग्लादेश (आठ विकेट), स्कॉटलैंड (150 रन) और इंग्लैंड (सेमीफाइनल में नौ विकेट) पर आसान जीत दर्ज की थी। सलामी बल्लेबाज गोंगडी त्रिशा शानदार फॉर्म में हैं और 7 पारियों में 309 रन बनाकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं। सलामी जोड़ीदार और बाएं हाथ की बल्लेबाज जी कमलिनी ने अच्छा साथ दिया है।