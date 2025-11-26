2000, 2024 और 2025, घर में तीसरी बार सूपड़ा साफ, कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में दूसरी बार क्लीन स्वीप

Highlights IND vs SA Test: भारत के सामने 549 रन का असंभव लक्ष्य था। IND vs SA Test: अंतिम दिन 140 रन पर आउट हो गई। IND vs SA Test: भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ही कुछ संघर्ष कर पाए।

गुवाहाटीः टीम इंडिया घर में मात खा रही है। कोलकाता में शुभमन गिल की कप्तानी के बाद गुवाहाटी में आर पंत की अगुवाई में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में दूसरी बार भारतीय टीम को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। सबसे पहले 2000 में भारतीय टीम को 2-0 से हार सामना करना पड़ा। दूसरी बार कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल में 2024 में न्यूजीलैंड टीम ने 3-0 से हारकार कारनामा कर दिया। तीसरी दफा 2025 में दक्षिण अफ्रीका की टीम के हाथों 2-0 से हार का सामना करना पड़ा।

South Africa win the 2nd Test by 408 runs.



They also clinch the #INDvSA Test Series by 2-0.



घरेलू टेस्ट मैचों में भारत का क्लीन स्वीप-

0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2000

0-3 बनाम न्यूजीलैंड, 2024

0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025।

कप्तान के रूप में पहले 12 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज़्यादा जीत-

11 - टेम्बा बावुमा

10 - बेन स्टोक्स

10 - लिंडसे हैसेट

बावुमा की अब तक की एकमात्र हार पिछले साल पोर्ट ऑफ स्पेन में बारिश से प्रभावित ड्रॉ मैच थी।

भारत की घरेलू सीरीज़ जिसमें कोई व्यक्तिगत शतक नहीं लगा-

न्यूजीलैंड बनाम, 1969/70

न्यूजीलैंड बनाम, 1995/96

दक्षिण अफ्रीका बनाम, 2025/26।

ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर के छह विकेट की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को यहां दूसरे एवं अंतिम टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली। यह हार भारत के टेस्ट इतिहास में एक और शर्मनाक अध्याय है क्योंकि रन के लिहाज़ से यह उनकी सबसे बड़ी हार है। दक्षिण अफ्रीका की पिछले 25 वर्षों में भारत में टेस्ट श्रृंखला में यह पहली जीत है।

भारत के सामने 549 रन का असंभव लक्ष्य था और उसकी पूरी टीम मैच के पांचवें और अंतिम दिन 140 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर आउट हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ही कुछ संघर्ष कर पाए।

उन्होंने 87 गेंदों में 54 रन बनाए। हार्मर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 रन देकर छह विकेट तथा मैच में कुल नौ विकेट लिए। एडेन मार्क्रम ने नौ कैच लेकर एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक कैच का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने भारत के अजिंक्य रहाणे के 2015 में लिए गए आठ कैच के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट मैच 30 रन से जीता था।