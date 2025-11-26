IND vs SA Test: भारत की 408 रन की हार टेस्ट में रनों के मामले में सबसे बड़ी पराजय?,  2 मैच में 17 विकेट झटके हार्मर, कई रिकॉर्ड

Highlights IND vs SA Test 2 Highlights: दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। IND vs SA Test 2 Highlights: भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ही कुछ संघर्ष कर पाए। उन्होंने 87 गेंदों में 54 रन बनाए। IND vs SA Test 2 Highlights: हार्मर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 रन देकर छह विकेट तथा मैच में कुल नौ विकेट लिए।

गुवाहाटीः गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 408 रन की हार टेस्ट में रनों के मामले में सबसे बड़ी हार है। एडेन मार्करम ने मैच में 9 कैच पकड़े (जो एक विश्व रिकॉर्ड) है। भारत को घर और बाहर अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका को भारत में जीत मिले 25 साल हो गए हैं। 2000 में हैंसी क्रोन्ये की कप्तानी वाली टीम ने ही यह कारनामा किया था। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ ऐतिहासिक सीरीज़ स्वीप किया है। 25 सालों में देश में उनकी पहली जीत है। भारत 408 रनों से हार गया, जो रनों के लिहाज़ से घरेलू मैदान पर उसकी सबसे बड़ी हार है।

साइमन हार्मर के भारत में टेस्ट मैच-

मैच: 4

विकेट: 27

औसत: 15.03

एसआर: 36.1

बीबीआई: 6/37

भारत में कम से कम 20 टेस्ट विकेट लेने वाले 109 गेंदबाजों में हार्मर का औसत और स्ट्राइक-रेट सबसे अच्छा है।

अब वह भारत में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं, उन्होंने डेल स्टेन के 26 विकेटों को पीछे छोड़ दिया है।

इस सीरीज़ में उनके 17 विकेट भारत में किसी भी टेस्ट सीरीज़ में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज़ द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा विकेट हैं, जिन्होंने 2008 में डेल स्टेन के 15 विकेटों को पीछे छोड़ दिया।

इस सीरीज़ में हार्मर ने 8.94 की औसत से 17 विकेट झटके।

12 साल और 18 सीरीज में अजेय रहने के बाद पिछले सात घरेलू टेस्ट मैचों में उसे पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता की तरह साइमन हार्मर ने आखिरी दिन शानदार प्रदर्शन किया। इस ऑफ स्पिनर ने 37 रन देकर 6 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई। पहला पाँच विकेट लेने का कारनामा था। 2 मैच में 17 विकेट अपने नाम किए।

एशिया में दक्षिण अफ्रीका की आखिरी तीन टेस्ट सीरीज़-

बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से जीत, 2024

पाकिस्तान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ, 2025

भारत के खिलाफ 2-0 से जीत, 2025।

2018 में जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 492 रनों के बाद रनों के अंतर से दक्षिण अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी जीत है।

यह दक्षिण अफ्रीका की भारत में दूसरी टेस्ट सीरीज़ जीत है, इससे पहले उन्होंने फरवरी-मार्च 2000 में हैंसी क्रोन्ये के नेतृत्व में 2-0 से क्लीन स्वीप किया था।

पिछले साल न्यूजीलैंड से 0-3 और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 - दो साल में भारत की दो घरेलू टेस्ट सीरीज़ हार।

2000 में दक्षिण अफ्रीका से 0-2 की हार के बाद से पिछले साल न्यूजीलैंड सीरीज़ तक उन्होंने केवल दो घरेलू सीरीज़ हारी थीं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (2004) और इंग्लैंड के खिलाफ (2012)।

आखिरी बार भारत ने लगातार दो वर्षों में घर पर दो टेस्ट सीरीज़ चार दशक से भी पहले हारी थीं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ (1983) और इंग्लैंड के खिलाफ (1984/85)।

भारत का घरेलू टेस्ट मैचों में क्लीन स्वीप-

0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2000

0-3 बनाम न्यूजीलैंड, 2024

0-2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025।

भारत की सबसे बड़ी टेस्ट हार (रनों के अंतर से)-

408 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025

342 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2004

341 रन बनाम पाकिस्तान, कराची, 2006

337 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, 2007

333 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, पुणे, 2017

329 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 1996

कप्तान के रूप में पहले 12 टेस्ट के बाद सबसे ज़्यादा जीत-

11 - टेम्बा बावुमा

10 - बेन स्टोक्स

10 - लिंडसे हैसेट।

बावुमा की अब तक की एकमात्र हार पिछले साल पोर्ट ऑफ स्पेन में बारिश से प्रभावित ड्रॉ मैच में हुई थी।

ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर के छह विकेट की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने बुधवार को यहां दूसरे एवं अंतिम टेस्ट मैच में भारत को 408 रन से हराकर श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली। यह हार भारत के टेस्ट इतिहास में एक और शर्मनाक अध्याय है क्योंकि रन के लिहाज़ से यह उनकी सबसे बड़ी हार है। दक्षिण अफ्रीका की पिछले 25 वर्षों में भारत में टेस्ट श्रृंखला में यह पहली जीत है।

भारत के सामने 549 रन का असंभव लक्ष्य था और उसकी पूरी टीम मैच के पांचवें और अंतिम दिन 140 रन पर आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर आउट हो गई थी।

दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ही कुछ संघर्ष कर पाए। उन्होंने 87 गेंदों में 54 रन बनाए। हार्मर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 रन देकर छह विकेट तथा मैच में कुल नौ विकेट लिए।

एडेन मार्क्रम ने नौ कैच लेकर एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक कैच का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने भारत के अजिंक्य रहाणे के 2015 में लिए गए आठ कैच के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट मैच 30 रन से जीता था।