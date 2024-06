IND vs SA, T20 WC 2024 Final: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में बोला कोहली का बल्ला, 59 गेंदों पर बनाए 76 रन

IND vs SA, T20 WC 2024 Final: बारबाडोस के ब्रिजटाउन में केंसिंग्टन ओवल में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आईसीसी टी20 विश्वकप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। निर्णायक मैच में भारत ने विरोधी टीम के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत के शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के बाद भारत के सलामी बल्लेबाज ने अपने कंधों पर अपनी जिम्मेदारी ली।

इस दौरान रन मशीन कोहली का बल्ले से इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक निकला है। कोहली ने 48 गेंदों में अपना टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक को पूरा किया है। उन्होंने 17वें ओवर डाल रहे एनरिच नोर्त्जे की गेंदों पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। टी20 अंतरराष्ट्रीय में कोहली का यह 39वां अर्धशतक है। कोहली ने 59 गेंदों में 76 रनों की पारी। इस पारी में कोहली ने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। कोहली 19वें ओवर की पांचवीं गेंद में लॉन्ग में यानसेन की गेंद पर कैच पकड़े गए।

वहीं कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 विश्व कप नॉकआउट में दूसरा 50+ स्कोर है। इससे पहले उन्होंने साल 2014 में 44 गेंदों में 72 रनों की नाबाद पारी खेली थी। इस मुकाबले में कोहली ने भारत को पहले ओवर में तीन बाउंड्री लगाकर अच्छी शुरुआत भी दी। लेकिन जब विकेट गिरने लगे तो उनके रन बनाने की गति धीमी हुईक। बहरहाल भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए हैं और प्रोटीयाज को जीत के लिए 177 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर दिया है।

India have put on 176/7 on the board courtesy of Virat Kohli's fighting 76 in the all-important Final 👏#T20WorldCup | #SAvIND | 📝: https://t.co/x4S1pEJgNopic.twitter.com/W0wgzcmu1N