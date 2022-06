IND Vs SA: रुतुराज गायकवाड़ आए फैंस के निशाने पर, 5वें T20 में ग्राउंड्समैन के साथ व्यवहार पर नाराजगी, वीडियो हो रहा वायरल

Highlights भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवें टी20 के दौरान हुआ वाकया। रुतुराज गायकवाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें वे सेल्फी खींचने आए ग्राउंड्समैन को खुद से दूर करते नजर आते हैं गायकवाड़ सेल्फी के दौरान कैमरे पर भी नहीं देख रहे और दूसरी ओर अपना चेहरा कर लेते हैं।

बेंगलुरु: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवां टी20 मैच रविवार को बेंगलुरू में बारिश के कारण रद्द हो गया। मैच में केवल 3.3 ओवर फेंके गए थे और भारत ईशान किशन (15) और रुतुराज गायकवाड़ (10) के विकेट गंवाने के साथ 28 रन बनाने में सफल रहा था। हालांकि, क्रिकेट के खेल से अधिक अब इस मैच की एक घटना सुर्खियों में है।

सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है और कई फैंस रुतुराज गायकवाड़ पर नाराजगी जता रहे हैं। दरअसल, पूरा मामला उस समय का है जब बारिश के कारण मैच रूका हुआ था और टीम के कुछ अन्य खिलाड़ियों के साथ गायकवाड़ भी डगआउट में बैठे हुए थे।

इसी दौरान एक ग्राउंड्समैन गायकवाड़ के करीब आता है और उनके साथ सेल्फी लेने कीकोशिश करता है। इसी वाकये का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में नजर आता है कि ग्राउंड्समैन के करीब आने के साथ ही गायकवाड़ उसे दूरी बनाने के लिए कहते हैं और कुछ कहते हुए हाथ से उसके कंधे को दूर करते हैं। यही नहीं, सेल्फी के दौरान वह कहीं और देखने लगते हैं। इस दौरान ग्राउंड्समैन इंतजार करता है कि गायकवाड़ कैमरे की ओर देखेंगे।

Very bad and disrespectful gesture by Ruturaj Gaikwad. Sad to see these groundsmen getting treated like this 😔

इस वीडियो को देखकर लोग गायकवाड़ की आलोचना कर रहे हैं और इसे अपमानजनक बता रहे हैं।

Ruturaj Gaikwad showing attitude while taking selfie with 'groundsman' not anyone can treat everyone equal like Rohit Sharma ❤️

Ruturaj Gaikwad disrespecting Groundsman. This arrogance and attitude is very bad man. First learn respecting People.

And no bio bubble this series.

pic.twitter.com/yux4fGq26a — Vicky Shinde (@iamshinde83) June 19, 2022

People defending rituraj gaikwad should understand that groundmen are also COVID protected.



Clearly ruturaj don't deserve to play at highest level. Shameful. — Sir Dinda²⁶⁴ (@ReallyDinda) June 19, 2022

बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें और अंतिम T20 में गायकवाड़ पारी के चौथे ओवर में पवेलियन वापस जाने से पहले सिर्फ 10 रन बनाने में सफल रहे। लुंगी एंगिडी ने बल्लेबाज को आउट किया। पूरी सीरीज में गायकवाड़ ने सिर्फ एक अर्धशतक लगाया। ये अर्धशतक उन्होंने विशाखापत्तनम में तीसरे टी20 में जड़ा था।

दाएं हाथ के बल्लेबाज ने पांच मैचों में 96 रन बनाए, जिसमें 57 रन तीसरे मैच में आया। भारत को अगला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ 26 जून से शुरू होने वाली दो मैचों की टी20 सीरीज में खेलना है।