IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज पर कोरोना का कहर, अफ्रीकी बल्लेबाज कोविड-19 पॉजिटिव कारण पहले टी20 से बाहर

Highlights एडेन मार्कराम हाल में समाप्त हुई इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा थे। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज में कोई बायो-बबल नहीं है। खिलाड़ियों का नियमित रूप से परीक्षण किया जा रहा है।

IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बीच सीरीज पर कोरोना का कहर देखने को मिला है। SA के शिविर में पहला मामला सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्कराम कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण भारत के खिलाफ पहले टी 20 मैच से बाहर हो गए हैं।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज में कोई बायो-बबल नहीं है और इस प्रकार खिलाड़ियों का नियमित रूप से परीक्षण किया जा रहा है। मार्कराम की जगह ट्रिस्टान स्टब्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप की तैयारी है।

TEAM ANNOUNCEMENT 🚨



🧢 Tristan Stubbs makes his debut

🔙 Anrich Nortje and Wayne Parnell return

🤕 Aiden Markram sidelined due to medical reasons



