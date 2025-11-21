IND vs SA: भारत के खिलाफ T20I सीरीज के लिए नोर्त्जे की वापसी, रिकेल्टन बाहर

IND vs SA T20I: एनरिक नोर्त्जे को भारत में होने वाली पांच मैचों की सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका की T20I टीम में शामिल किया गया है। यह बारबाडोस में 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद इस तेज़ गेंदबाज़ का पहला इंटरनेशनल मैच है। उनके शामिल होने से साउथ अफ्रीका की लगभग पूरी मज़बूत टीम तैयार हो गई है, क्योंकि टीम अगले साल भारत और श्रीलंका की मिलकर होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है।

एडेन मार्करम T20I टीम की कप्तानी करेंगे, जिसमें ओटनील बार्टमैन और टेस्ट के रेगुलर खिलाड़ी टोनी डी ज़ोरज़ी, मार्को जेनसन, केशव महाराज और ट्रिस्टन स्टब्स भी शामिल हैं। टेम्बा बावुमा, जो मार्करम के साथ पाकिस्तान में व्हाइट-बॉल लेग से भी चूक गए थे, टेस्ट और T20I के बीच होने वाली ODI सीरीज़ में टीम की कप्तानी करेंगे।

नोर्त्जे को ODI के लिए शामिल नहीं किया गया है, जबकि क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने हाल ही में अपने इंटरनेशनल रिटायरमेंट को बदला है, दोनों टीमों में शामिल किए गए हैं। डी कॉक की मौजूदगी से अब T20I सेटअप में रयान रिकेल्टन के लिए कोई जगह नहीं बची है।

पसलियों की चोट से उबर रहे कगिसो रबाडा, गुवाहाटी टेस्ट के बाद चार हफ़्ते के रिहैबिलिटेशन के लिए घर लौटेंगे, और इसलिए वे व्हाइट-बॉल लेग के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे। साउथ अफ्रीका 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच रांची, रायपुर और विजाग में ODI मैच खेलेगा। 9 दिसंबर से शुरू होने वाली T20I सीरीज़ कटक, मुल्लांपुर, धर्मशाला, लखनऊ और आखिर में अहमदाबाद में खेली जाएगी।

साउथ अफ्रीका T20I टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी ज़ोरज़ी, डोनोवन फरेरा, रीज़ा हेंड्रिक्स, मार्को जेनसन, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे, ट्रिस्टन स्टब्स।