Highlights भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 327 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका 27.1 ओवर में 83 रन पर ढेर हो गई कोहली के विशेष शतक और रवींद्र जड़ेजा के पहले विश्व कप में पांच विकेट लेने से मेन इन ब्लू को प्रोटियाज़ पर हावी होने में मदद मिली

IND vs SA, CWC 2023: आईसीसी विश्वकप में भारत ने रविवार को भी अपना विजय अभियान जारी रखा। विश्वकप के इस संस्करण में भारत ने लगातार अपनी 8वीं जीत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दर्ज की। विराट कोहली के विशेष शतक और रवींद्र जड़ेजा के पहले विश्व कप में पांच विकेट लेने से मेन इन ब्लू को प्रोटियाज़ पर हावी होने में मदद मिली। कोलकोता के ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 327 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका 27.1 ओवर में 83 रन पर ढेर हो गई।

भारतीय गेंजबाजों के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज भीगी बिल्ली बनते दिखाई दिए। भारतीय स्पिनर जडेजा ने 33 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। इसी के साथ युवराज सिंह के बाद वनडे वर्ल्ड कप में पांच विकेट लेने वाले जडेजा दूसरे भारतीय स्पिनर बन गए हैं। युवी ने पहली बार यह उपलब्धि 2011 संस्करण में वेस्टइंडीज के खिलाफ हासिल की थी।

