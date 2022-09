IND vs SA: अफ्रीका के खिलाफ 1st T20I मैच से पहले टीम में शामिल हुए अर्शदीप और शहबाज अहमद

Highlights मुकाबले से एक दिन पहले अर्शदीप सिंह और शाहबाज अहमद टीम में शामिल हुए टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने दी जानकारी SA के खिलाफ दीपक हुड्डा की जगह टीम में श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है

IND vs SA T20I Series: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की टी20 शृंखला 2-1 से जीतने के बाद टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज खेलने के लिए तैयार है। टीम में अर्शदीप और शाहबाज अहमद शामिल हो चुके हैं। जबकि श्रेयस अय्यर भी मंगलवार रात तक टीम से जुड़ जाएंगे।

टीम इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने बताया कि हार्दिक पांड्या के स्थान पर श्रृंखला के लिए अर्श (अर्शदीप सिंह), शाहबाज (अहमद) टीम में शामिल हो गए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि श्रेयस (अय्यर) शाम तक यहां आएंगे। इलेवन में कौन खेलता है कल खेल से पहले तय किया जाएगा।

बता दें कि मोहम्मद शमी और दीपक हुड्डा दोनों खिलाड़ी सीरीज से बाहर हो गए हैं। जबकि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को सीरीज के लिए आराम दिया गया है। बंगाल के ऑलराउंडर शाहबाज अहमद ने पांड्या की जगह ली है। वहीं हुड्डा की जगह श्रेयस अय्यर टीम में शामिल किए गए हैं।

