IND vs SA, 4th T20I: दक्षिण अफ्रीका में युवा खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया। चौथे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में मेजबान टीम को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया के यंग ब्रिगेड ने 4 मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम किया। सीरीज में भारतीय स्पिनर छा ग। 40 विकेट में से 20 विकेट अपने नाम किया। पहले मैच में 6, दूसरे में 6, तीसरे में 3 और चौथे मैच में 5 विकेट निकालकर अफ्रीकी टीम की हार लिख दी। पहले मैच में वरुण चक्रवर्ती ने अकेले ही 5 विकेट निकाल लिए थे। अर्शदीप सिंह ने सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया और 8 विकेट अपने नाम किया। 2023 में अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ 168 रन की जीत और 2018 में डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ 143 रन की जीत के बाद भारत की रनों के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी जीत है।

A wonderful end to this series and kudos to our boys for sealing it 3-1! The fearless approach to batting has been the major highlight of the series and the batters have delivered beautifully! A spectacular show of clean hitting by @IamSanjuSamson and @TilakV9 as both the batters… pic.twitter.com/xNtvRDd317— Jay Shah (@JayShah) November 16, 2024