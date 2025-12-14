IND vs SA, 3rd T20I: धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे हैं बुमराह और अक्षर पटेल?

IND vs SA, 3rd T20I: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया को रविवार को धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20I के लिए अपनी प्लेइंग XI में दो बदलाव करने पड़े। मेज़बान टीम ने जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की जगह हर्षित राणा और कुलदीप यादव को प्लेइंग XI में शामिल किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अब कन्फर्म किया है कि बुमराह पर्सनल कारणों से उपलब्ध नहीं थे, जबकि ऑलराउंडर अक्षर बीमारी की वजह से मैच नहीं खेल पाए।

तीसरे T20I के टॉस के ठीक बाद BCCI की मीडिया टीम ने कन्फर्म किया, "अक्षर पटेल बीमारी की वजह से तीसरे T20I के लिए उपलब्ध नहीं हैं। जसप्रीत बुमराह पर्सनल कारणों से घर लौट गए हैं और मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।" अपडेट में आगे कहा गया, "बाकी मैचों के लिए उनके टीम में शामिल होने के बारे में जानकारी सही समय पर दी जाएगी।"

बुमराह की कमी भारत को बहुत खलेगी क्योंकि उनमें विकेट लेने की काबिलियत है। सीरीज़ के पहले मैच में उन्होंने दो विकेट लिए थे; हालांकि, दूसरे T20I में वह अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं थे, उन्हें कोई विकेट नहीं मिला और अपने चार ओवर में उन्होंने 45 रन दिए। दूसरी ओर, अक्षर ने पहले दो T20I में 23 और 21 रन बनाए, और मुल्लनपुर में 214 रनों के चेज़ में उन्हें नंबर 3 पर बैटिंग के लिए भी भेजा गया था।

तीसरा T20I भारत और साउथ अफ्रीका दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पांच मैचों की सीरीज़ अभी बराबरी पर है। पांच मैचों की सीरीज़ के दूसरे मैच में मेज़बान टीम को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जब भारत 214 रनों का टारगेट चेज़ नहीं कर पाया।

सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी चुनीं

तीसरे T20I में टॉस जीतकर और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला करने के बाद, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वह चाहेंगे कि उनकी टीम पूरे मैच के दौरान एक्टिव रहे। सूर्यकुमार ने टॉस के समय रवि शास्त्री से बातचीत में कहा, "उम्मीद है, जब हम बैटिंग और बॉलिंग करेंगे, तो हम सभी को अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे। हर मैच महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उन्होंने दूसरे गेम में खेला, उसने इस खेल की खूबसूरती दिखाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप कैसे वापसी करते हैं, और हम आज रात यही करना चाहते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ खेल खेलना, खुद का आनंद लेना और निडर रहना।"

उन्होंने आगे कहा, "अगर हम पूरे तीन घंटे तक फोकस बनाए रखते हैं, तो यह हमारे लिए अहम होगा। पिच अच्छी लग रही है।" दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका ने भी अपनी प्लेइंग XI में तीन बदलाव किए, जिसमें कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्खिया और ट्रिस्टन स्टब्स को शामिल किया गया।

ये हैं प्लेइंग XI:

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

साउथ अफ्रीका: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्खिया, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन।