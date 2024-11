SA vs IND, 3rd T20I: लगातार तीसरे मैच में टॉस हारे सूर्यकुमार यादव?, फिर से बल्लेबाजी टीम इंडिया के पास, ये खिलाड़ी कर रहा डेब्यू

Highlights IND vs SA 3rd T20 LIVE: आवेश खान को बाहर किया गया और रमनदीप को मौका दिया गया। IND vs SA 3rd T20 LIVE: पहले बल्लेबाजी करते हुए पिछले दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। IND vs SA 3rd T20 LIVE: रमनदीप सिंह पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे।

IND vs SA 3rd T20 LIVE: दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लगातार तीसरे मैच में सूर्यकुमार यादव टॉस हार गए। पहले और दूसरे मैच में भी यादव टॉस हार गए थे। इस बीच रमनदीप सिंह पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे। सूर्यकुमार यादव ने कहा कि हमने पहले बल्लेबाजी करते हुए पिछले दो मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं इससे वास्तव में खुश हूं। एक बदलाव हुआ है और आवेश खान को बाहर किया गया और रमनदीप को मौका दिया गया।

South Africa win the toss and elect to field in the 3rd T20I.



Ramandeep Singh makes his international Debut



दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन ने भारत के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में बुधवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। चार मैचों की सीरीज फिलहाल 1 . 1 से बराबरी पर है। भारत ने हरफनमौला रमनदीप सिंह को पदार्पण का मौका दिया है जिन्होंने तेज गेंदबाज आवेश खान की जगह ली।

A special moment for Ramandeep Singh as he receives his #TeamIndia Cap from @hardikpandya7



