IND vs SA, 2nd Test: भारत की पहली पारी 201 रन पर समाप्त, दक्षिण अफ्रीका को 288 रनों की बढ़त

IND vs SA, 2nd Test: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय पारी 201 रन पर समाप्त हुई। भारत की खराब बल्लेबाजी के कारण प्रोटियाज़ टीम को पहली पारी में 288 रनों की बड़ी बढ़त मिल चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के लंबे कद के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने 6 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। उन्होंने केवल 48 रन दिए।

यह इंडिया का घर पर एक और निराशाजनक बैटिंग परफॉर्मेंस है। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 58 रनों की पारी खेली। जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 48 रन जोड़े। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज भारतीय पारी को संभालने में नाकाम रहा।