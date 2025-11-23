IND vs SA 2nd Test Day 2: 226 गेंद में 86 रन की साझेदारी, विकेट नहीं ले पाए बुमराह, जडेजा, सुंदर, सिराज और यादव

Highlights IND vs SA 2nd Test Day 2 Live: IND vs SA 2nd Test Day 2 Live: IND vs SA 2nd Test Day 2 Live:

गुवाहाटीः सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरिन ने दूसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन रविवार को यहां पहले सत्र में भारतीय गेंदबाजों को विकेट से महरूम रखा जिससे दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में छह विकेट पर 330 रन बनाए। मुथुसामी 65 और वेरिन 45 रन पर खेल रहे थे। इन दोनों ने सुबह छह विकेट पर 247 रन से दक्षिण अफ्रीका की पारी आगे बढ़ाई और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। यह दोनों अभी तक सातवें विकेट के लिए 86 रन जोड़ चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज मुथुसामी ने अपनी रक्षात्मक तकनीक का शानदार नमूना पेश किया और अपने टेस्ट करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया। विकेटकीपर बल्लेबाज वेरिन को शुरू में कुछ परेशानी हुई लेकिन इसके बाद वह अच्छी तरह से जम गए और उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट लगाए।

बारसापारा की पिच सपाट नजर आ रही है जिस पर भारत के दो स्पिनर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा सुबह के सत्र में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। पहले दिन तीन विकेट लेकर भारत को वापसी दिलाने वाले बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव भी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सके। यह पता नहीं है कि भारतीय टीम प्रबंधन और उनके डेटा विश्लेषक ने मुथुसामी पर कोई होमवर्क किया था या नहीं,

जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नाबाद 89 रन बनाकर अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही नहीं टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 46 से अधिक है। जब जडेजा की गेंद पर उन्हें पगबाधा आउट करार दिया गया तो उन्होंने डीआरएस लेकर विकेट बचा लिया, क्योंकि टीवी रिप्ले में दिख रहा था कि गेंद उनके दस्तानों को छूकर गई थी।