IND vs SA 2nd Test Day 2: 236 गेंद और 88 रन की साझेदारी, सर जडेजा ने काइल वेरिन को आउट कर तोड़ दी पार्टनरशिप

Highlights IND vs SA 2nd Test Day 2: 160 गेंद का सामना कर 7 चौके लगा चुके हैं। IND vs SA 2nd Test Day 2: मुथुसामी 67 रन खेल रहे हैं। IND vs SA 2nd Test Day 2: 236 गेंद में 88 रन की साझेदारी तोड़ दी।

गुवाहाटीः सेनुरन मुथुसामी और काइल वेरिन ने दूसरे एवं अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन रविवार को पहले सत्र में भारतीय गेंदबाजों को विकेट से महरूम रखा था। आखिरकार सर रविंद्र जडेजा ने 236 गेंद में 88 रन की साझेदारी तोड़ दी। काइल वेरिन को 45 रन पर आउट किया। काइल वेरिन ने 122 गेंद में 5 चौके की मदद से रन बनाए और अर्धशतक से चूके। मुथुसामी 67 रन खेल रहे हैं और इस दौरान 160 गेंद का सामना कर 7 चौके लगा चुके हैं। इन दोनों ने सुबह छह विकेट पर 247 रन से दक्षिण अफ्रीका की पारी आगे बढ़ाई और भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया था।

Tea on Day 2! 🫖



A challenging morning session comes to an end in Guwahati.



South Africa 316/6 in the first innings.



Scorecard ▶️ https://t.co/Hu11cnrocG#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/VHPoJhsfzL— BCCI (@BCCI) November 23, 2025

बाएं हाथ के बल्लेबाज मुथुसामी ने अपनी रक्षात्मक तकनीक का शानदार नमूना पेश किया और अपने टेस्ट करियर का तीसरा अर्धशतक लगाया। विकेटकीपर बल्लेबाज वेरिन को शुरू में कुछ परेशानी हुई लेकिन इसके बाद वह अच्छी तरह से जम गए और उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट लगाए। बारसापारा की पिच सपाट नजर आ रही है।

जिस पर भारत के दो स्पिनर वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा सुबह के सत्र में कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए। पहले दिन तीन विकेट लेकर भारत को वापसी दिलाने वाले बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव भी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सके। यह पता नहीं है कि भारतीय टीम प्रबंधन और उनके डेटा विश्लेषक ने मुथुसामी पर कोई होमवर्क किया था या नहीं।

जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में नाबाद 89 रन बनाकर अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही नहीं टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 46 से अधिक है। जब जडेजा की गेंद पर उन्हें पगबाधा आउट करार दिया गया तो उन्होंने डीआरएस लेकर विकेट बचा लिया, क्योंकि टीवी रिप्ले में दिख रहा था कि गेंद उनके दस्तानों को छूकर गई थी।