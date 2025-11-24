IND vs SA: एडन मार्कराम ने अविश्वसनीय कैच पकड़कर नीतीश रेड्डी को किया चलता | VIDEO

IND vs SA 2nd Test: एडेन मार्करम ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार फील्डिंग करके अपनी एथलेटिक काबिलियत दिखाई। जब मेज़बान इंडिया मुश्किल में थी, मार्करम ने नीतीश कुमार रेड्डी को आउट करने की शानदार कोशिश करके मामला और बिगाड़ दिया। रेड्डी मार्को जेनसन के बाउंसर से हैरान रह गए, और साउथ अफ्रीका के ओपनर ने पूरी लंबाई में डाइव लगाकर कैच पूरा किया।

जेनसन का बाउंसर रेड्डी की तरफ उठा, जो उसे सिर्फ़ अपने बल्ले से रोक सके। यह हवा में उछल गया और मार्करम ने बाकी का काम संभाल लिया। एलएसजी (लखनऊ सुपर जायंट्स) के स्टार ने अपनी दाईं ओर दौड़ लगाई और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाकर एक हाथ से कैच पूरा किया। उनकी कोशिश इतनी ज़बरदस्त थी कि जब इंडिया और मुश्किल में थी, तो साउथ अफ्रीका के टीम के साथी खुशी से झूम उठे और उन्हें घेर लिया।

नीतीश ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट नहीं खेले थे, लेकिन गुवाहाटी गेम के लिए उन्हें टीम में वापस बुलाया गया। शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद उन्हें अंतिम एकादश में शामिल किया गया। रेड्डी सिर्फ़ 10 रन बना पाए, और भारत का स्कोर 119/6 हो गया।

जेनसेन ने तीसरे दिन अपनी पेस और बाउंस से भारतीय बैट्समैन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। ध्रुव जुरेल सबसे पहले शिकार हुए, जब भारत के नंबर 4 बल्लेबाज़ ने पुल शॉट मिस कर दिया।

What a CATCH by Aiden Markram! Unbelievable! pic.twitter.com/yz6S7mOTNU — Soham Ghosh (@Rickcy7) November 24, 2025

कैप्टन ऋषभ पंत ने भी उन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन स्टंप के पीछे काइल वेरेन की गेंद पर उनका बल्ले का किनारा लग गया। नीतीश इस पारी में उनके तीसरे आउट थे। उन्होंने रवींद्र जडेजा को भी आउट किया, जिन्हें भी स्लिप में एडेन मार्करम ने कैच किया।

इससे पहले जेनसन ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 93 रन की पारी खेली और दक्षिण अफ्रीका को 489 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। उनकी पारी में 7 छक्के शामिल थे, जो किसी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा एक टेस्ट पारी में लगाए गए सर्वाधिक छक्के थे।