IND vs SA, 4th T20I: सीरीज में 2-2 शतक!, संजू सैमसन या तिलक वर्मा?, किस खिलाड़ी को दिया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज और मैच

Highlights तीसरे और चौथे मैच में शतकीय पंच लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। तिलक वर्मा ने सीरीज में धमाल कर दिया। 4 मैचों की सीरीज में 33, 20, 107 और 120 नाबाद पारी खेली।

IND vs SA, 4th T20I: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दो युवा खिलाड़ी ने धमाल और कमाल कर दिया। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने बैक टू बैक शतक लगाकर दुनिया के चौथे और 5वें खिलाड़ी बन गए। संजू ने बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम टी20 मैच शतक के बाद अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में शतक लगाकर करिश्मा किया तो तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और चौथे मैच में शतकीय पंच लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। संजू ने तो कमाल का प्रदर्शन किया। पहले मैच में 50 गेंद पर 107 रन और दूसरे-तीसरे मैच में खाता नहीं खोल सके। चौथे मैच में 109 रन बनाए।

9⃣ 🤝 7⃣2⃣



Sanju Samson 🤝 Tilak Varma



𝗜𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗺𝗲: The ONLY two Indians to score 2⃣ successive T20I 💯s 👏 👏



Live ▶️ https://t.co/b22K7t8KwL#TeamIndia | #SAvINDpic.twitter.com/lvm31r6s5c — BCCI (@BCCI) November 15, 2024

🚨 𝐌𝐢𝐥𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐀𝐥𝐞𝐫𝐭 🚨



ALSO...



2⃣1⃣0⃣* - Sanju Samson & Tilak Varma now hold a record for the highest stand for any wicket for #TeamIndia in T20Is 🔝



Live ▶️ https://t.co/b22K7t9imj#SAvINDpic.twitter.com/AgAffgMUR9— BCCI (@BCCI) November 15, 2024

संजू सैमसन के नाम अब पिछली पांच पारियों में तीन टी20 शतक

तिलक वर्मा ने सीरीज में धमाल कर दिया। 4 मैचों की सीरीज में 33, 20, 107 और 120 नाबाद पारी खेली। संजू ने सीरीज में 216 रन बनाए तो तिलक ने 280 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच पर कब्जा किया। गेमचेंजर ऑफ द सीरीज पर वरुण चक्रवर्ती ने कब्जा किया। संजू सैमसन के नाम अब पिछली पांच पारियों में तीन टी20 शतक हैं, जिसमें दो शून्य भी शामिल हैं।

4 innings

280 runs 🙌



Two outstanding 🔙 to 🔙 T20I Hundreds 💯



Tilak Varma is named the Player of the Series 🥳



Scorecard - https://t.co/b22K7t9imj#TeamIndia | #SAvIND | @TilakV9pic.twitter.com/JoEED4Z3Ij— BCCI (@BCCI) November 15, 2024

दक्षिण अफ्रीकी धरती पर किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर

भारत ने संजू सैमसन और तिलक वर्मा की धमाकेदार नाबाद शतकीय पारियों की बदौलत चौथे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 138 रन से जीत हासिल कर श्रृंखला 3-1 से अपने नाम की। सैमसन (नाबाद 109) और वर्मा (नाबाद 120) के बीच दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 210 रन की अटूट साझेदारी से भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट पर 283 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह भारत का टी20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक का विदेशी सरजमीं पर और दक्षिण अफ्रीकी धरती पर किसी भी देश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है।

दो भारतीय बल्लेबाजों का एक ही टी20 अंतरराष्ट्रीय पारी में शतक जड़ना

अर्शदीप सिंह (20 रन देकर तीन विकेट) के शानदार शुरुआती स्पैल की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 10 रन पर चार विकेट गंवा दिये थे और फिर पूरी टीम 18.2 ओवर में 148 रन पर सिमट गई। मैच के दौरान कई रिकॉर्ड टूटे जिसमें सबसे खास रिकॉर्ड दो भारतीय बल्लेबाजों का एक ही टी20 अंतरराष्ट्रीय पारी में शतक जड़ना रहा।

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय

सैमसन और वर्मा ने दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 93 गेंद में बनी 210 रन की साझेदारी भारत के लिए इस प्रारूप में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी भागीदारी भी रही। हैदराबाद के 22 वर्षीय तिलक ने महज 47 गेंद में नौ चौके और 10 छक्के जड़े जिससे वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय बने।

A wonderful end to this series and kudos to our boys for sealing it 3-1! The fearless approach to batting has been the major highlight of the series and the batters have delivered beautifully! A spectacular show of clean hitting by @IamSanjuSamson and @TilakV9 as both the batters… pic.twitter.com/xNtvRDd317 — Jay Shah (@JayShah) November 16, 2024

तिलक वर्मा ने लगातार दो टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़े

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस युवा प्रतिभा को मौका देने के लिए अपने पसंदीदा बल्लेबाजी स्थान को छोड़ने का फैसला किया जो उनकी नेतृत्व क्षमता दिखाता है। पहले मैच में शानदार शतक जड़ने वाले सैमसन ने 56 गेंद का सामना करते हुए अपनी शतकीय पारी में छह चौके और नौ छक्के जमाये।

वर्मा के साथ मिलकर सैमसन ने एक बार फिर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की धुनाई की। तीसरे नंबर पर वर्मा आत्मविश्वास और जोश से भरे दिखे। सैमसन ने पिछली पांच पारियों में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़े हैं जिसमें दो बार शून्य पर आउट होना भी शामिल हैं जबकि वर्मा ने लगातार दो टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़े।

रीजा हैंड्रिक्स का विकेट गंवाया जो अर्शदीप सिंह का पहला शिकार

दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत ही काफी खराब हुई, उसने तीसरे ओवर में 10 रन पर चार विकेट खो दिये थे। इस विशाल स्कोर का पीछा करते हुए बल्लेबाजों का दबाव में आना लाजमी था। दक्षिण अफ्रीका ने पारी की तीसरी गेंद पर अपने सलामी बल्लेबाज रीजा हैंड्रिक्स का विकेट गंवाया जो अर्शदीप सिंह का पहला शिकार हुए।

दूसरे ओवर में आल राउंडर हार्दिक पंड्या ने रेयान रिकेल्टन को पवेलियन भेज दिया। दक्षिण अफ्रीका ने 10 रन के स्कोर पर ऐडन मार्करम और हेनरिच क्लासेन के विकेट गंवा दिये जिससे स्कोर 10 विकेट पर चार रन था। ऐसी शुरुआत के बाद दक्षिण अफ्रीकी पारी के जल्दी समाप्त होने की उम्मीद थी लेकिन टीम 18.2 ओवर तक खेलने में सफल रही।

छह चौके और नौ छक्के शामिल

उसके लिए ट्रिस्टन स्टब्स ने 43 रन, डेविड मिलर ने 36 और मार्को यानसेन ने नाबाद 29 रन बनाये। भारत के लिए अर्शदीप के तीन विकेट के अलावा वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो दो विकेट झटके। इससे पहले सैमसन 51 गेंद में छह चौके और आठ छक्के से 100 रन पूरे किये और वर्मा ने अपना सैकड़ा पूरा करने के लिए 41 गेंद खेलीं जिसमें छह चौके और नौ छक्के शामिल थे।

अभिषेक शर्मा (18 गेंद में 36 रन) को भी पावरप्ले में चार बड़े छक्के जड़कर पारी को लय देने का श्रेय मिलना चाहिए। बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच पर भारतीय बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड 23 छक्के लगाए। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज गेराल्फ कोएत्जी चोटिल दिख रहे थे जिससे उन्हें गेंदबाजी में परेशानी हो रही थी और इससे भारत को फायदा ही हुआ।

दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने हड़बड़ाहट में लगाम कसने के लिए 17 वाइड गेंद फेंकी

दोनों बल्लेबाजों ने मध्यम गति के गेंदबाज एंडिले सिमेलाने और लूथो सिपामला को खूब धुना। जब तक कप्तान एडेन मार्करम ने कोएट्जी को दूसरे स्पैल के लिए लगाया तब तक भारतीय बल्लेबाज अपना काम कर चुके थे। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने हड़बड़ाहट में लगाम कसने के लिए 17 वाइड गेंद फेंक दी।

केशव महाराज और ट्रिस्टन स्टब्स भी दोनों बल्लेबाजों के कोप से नहीं बच सके जिनके खिलाफ दोनों ने कट, पुल, स्लॉग स्वीप, रिवर्स स्वीप जैसे सभी शॉट लगाये। मैदान का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां इन दोनों भारतीयों ने स्ट्रोक्स नहीं लगाये हों। बल्कि सैमसन का एक शॉट एक महिला दर्शक के गाल पर लगा जिससे वह दर्द से रो रही थी और टीवी कैमरों ने इसे कैमरे पर उतार लिया।