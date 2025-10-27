IND vs RSA, Test Series 2025: फिट हो चुके टेम्बा बावुमा टीम में लौटे, भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में करेंगे कप्तानी

IND vs RSA, Test Series 2025:टेम्बा बावुमा अगले महीने भारत के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए साउथ अफ्रीका टीम में लौट आए हैं। रेगुलर कप्तान अपनी बाईं पिंडली की चोट से उबर गए हैं, जो उन्हें पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में लगी थी।

बावुमा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस के हालिया पाकिस्तान दौरे से बाहर थे, जहां टीम ने दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज़ बराबर की थी, जिसका श्रेय काफी हद तक केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरा मुथुसामी की स्पिन तिकड़ी को जाता है। इन तीनों को भारत के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, लेकिन प्रेनेलन सुब्रायन 15 सदस्यीय टीम से बाहर हैं। डेविड बेडिंगम भी पाकिस्तान दौरे के दूसरे खिलाड़ी हैं जो टीम में शामिल नहीं हैं।

बावुमा की वापसी से बैटिंग ऑर्डर मज़बूत हुआ है और अब इसमें एडेन मार्कराम, टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, ज़ुबैर हमज़ा और रयान रिकेल्टन शामिल हैं, जबकि काइल वेरिन विकेटकीपर हैं। टीम में कगिसो रबाडा की अगुवाई में तेज़ गेंदबाज़ भी हैं, जिनमें कॉर्बिन बॉश, वियान मुल्डर और मार्को जेनसेन अन्य तेज़ गेंदबाज़ हैं।

सिलेक्शन के बारे में बात करते हुए हेड कोच शुक्री कॉनराड ने बताया कि मकसद उन ज़्यादातर खिलाड़ियों को टीम में रखना था जो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में खेले थे, जो दोनों टीमों के बीच बराबरी पर खत्म हुई थी।

कॉनराड ने कहा, "हमने उस टीम के ज़्यादातर खिलाड़ियों को रखा है जो पाकिस्तान के खिलाफ दो मैचों की सीरीज़ में खेले थे। उन खिलाड़ियों ने असली हिम्मत दिखाई और पीछे से आकर उस सीरीज़ को ड्रॉ कराने के लिए कड़ी मेहनत की। "हम भारत में भी इसी तरह की चुनौती की उम्मीद कर रहे हैं, और जिन खिलाड़ियों ने उन हालात में अच्छा प्रदर्शन किया था, वे एक बार फिर हमारे लिए अहम होंगे।"

पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी के ACA स्टेडियम में होगा।

भारत के खिलाफ टेस्ट टीम

टेम्बा बावुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी ज़ोरज़ी, ज़ुबैर हमज़ा, साइमन हार्मर, मार्को जेनसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरा मुथुसामी, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरिन।

