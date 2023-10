Highlights 14 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच दोनों टीम को सपोर्ट करने के लिए आएंगे किक्रेट प्रेमी भारत पाकिस्तान को हराकर लगाएगा जीत की हैट्रिक

India Vs Pakistan: भारत पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले महामुकाबले में टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान नजर आएंगे। इस बात की जानकारी सलमान ने अपने सोशल मीडिया से दी है।

Tiger aa raha hai Star Sports India par, dekhne #INDvsPAK iss shanivaar...

Tune in to #CricketLive this Saturday, Oct 14th at 12.30 PM on @StarSportsIndia#WorldcupOnStar#Tiger3 arriving in cinemas this Diwali. Releasing in Hindi, Tamil & Telugu. #YRF50 | #YRFSpyUniversepic.twitter.com/nnrqK9PNog