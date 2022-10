टी20 विश्व कप 2022ः दिवाली गिफ्ट, दुबई का बदला लिया, कोहली और हार्दिक की 'विराट' पारी, 4 विकेट से मारी बाजी

Highlights भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली और हार्दिक पंड्या ने धमाकेदार पारी खेली। अर्शदीप ने चार ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिये।

ICC T20 World Cup 2022: आईसीसी विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ कभी ना हारने का रिकॉर्ड पिछली बार टूटने से आहत भारतीय क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप के अपने पहले सुपर 12 चरण के मुकाबले में रविवार को चिर प्रतिद्वंद्वी को हराकर देश को दिवाली का तोहफा दिया।

भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। विराट कोहली और हार्दिक पंड्या ने धमाकेदार पारी खेली। कोहली ने 53 गेंद में नाबाद 82 रन की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। कोहली को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। हार्दिक ने 37 गेंद में 40 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 2 छक्का शामिल हैं।

दोनों ने 113 रन की साझेदारी की। T20Is में भारत बनाम पाक के लिए किसी भी विकेट के लिए सर्वोच्च साझेदारी है। अर्शदीप सिंह और हार्दिक पंड्या की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने रविवार को टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को आठ विकेट पर 159 रन पर रोक दिया। अर्शदीप ने चार ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिये।

पल पल बदलते मैच के समीकरण , हर गेंद पर तनाव और सरहद के आर पार थमी हुई सांसें। आखिरकर विराट कोहली का बल्ला शाहीन शाह अफरीदी एंड कंपनी पर भारी पड़ा और उन्होंने टी20 विश्व कप के पहले मैच में पाकिस्तान पर भारत को चार विकेट से रोमांचक जीत दिलाकर देश को दिवाली का यादगार तोहफा दिया।

T20I की अंतिम गेंद पर भारत की जीतः

बनाम ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2016

बनाम बांग्लादेश कोलंबो आरपीएस 2018

बनाम वेस्टइंडीज चेन्नई 2018

बनाम पाक मेलबर्न 2022*

T20 WC मैच में आखिरी तीन ओवर में हासिल किया गया सर्वोच्च लक्ष्यः

48 ऑस्ट्रेलिया बनाम पाक ग्रोस आइलेट 2010

48 भारत बनाम पाक मेलबर्न 2022 *

42 WI बनाम ऑस मीरपुर 2014

41 एसएल बनाम इंड ग्रोस आइलेट 2010।

जीत के लिये 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरूआत बेहद खराब रही लेकिन कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन की आतिशी पारी खेलकर दीवाली से एक दिन पहले ही पूरे भारत में जश्न की शुरुआत कर दी। भारतीय टीम को आखिरी दो ओवरों में 31 रन की जरूरत थी।

हारिस रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर कोहली ने दो छक्के लगाये जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। पहली ही गेंद पर हार्दिक पंड्या को मोहम्मद नवाज ने आउट कर दिया । दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक और तीसरी गेंद पर कोहली ने दो रन निकाले। चौथी गेंद नोबॉल रही जिस पर कोहली ने छक्का जड़ दिया। अब तीन गेंद में छह रन चाहिये थे।

अगली गेंद वाइड रही जिसके बाद बाई के तीन रन बने लेकिन पांचवीं गेंद पर कार्तिक आउट हो गए । आखिरी गेंद पर एक रन लेकर आर अश्विन ने टीम को जीत दिलाई । इससे पहले भारत की शुरूआत बेहद खराब रही और सातवें ओवर में 31 रन के स्कोर पर उसके चार बल्लेबाज पवेलियन में थे।

के एल राहुल और रोहित शर्मा क्रमश: चार चार रन बनाकर नसीम शाह और रऊफ का शिकार हुए । भारत के नंबर एक टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (15) को भी रऊफ ने पवेलियन भेजा जबकि अक्षर पटेल दो रन बनाकर रन आउट हो गए ।पंड्या ने 37 गेंद में 40 रन की धीमी पारी खेली लेकिन कोहली के साथ 113 रन की साझेदारी की ।

पाकिस्तान के नंबर एक तेज गेंदबाज शाहीन शाह ने आठ ओवर में 34 रन दिये लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिली । इससे पहले अर्शदीप सिंह और पंड्या की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ने पाकिस्तान को आठ विकेट पर 159 रन पर रोक दिया । अर्शदीप ने चार ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिये ।

उन्होंने पहले दो ओवर में ही पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (0) और मोहम्मद रिजवान (चार) को आउट करके भारत को शानदार शुरूआत दिलाई । इसके बाद एशिया कप में जबर्दस्त प्रदर्शन करने वाले पंड्या ने 30 रन देकर तीन विकेट लिये । पाकिस्तान के लिये इफ्तिखार अहमद ने 51 रन बनाये और भारतीय गेंदबाजों के सामने बिल्कुल सहज दिखे ।

स्पिनर आर अश्विन और अक्षर पटेल जूझते नजर आये लिहाजा छठे गेंदबाज पंड्या ने चार ओवर डाले । शान मसूद ने 42 गेंद में 52 रन बनाये लेकिन वह सहज नहीं दिखे । इससे 364 दिन पहले बाबर और रिजवान ने भारतीय गेंदबाजी को धता बताते हुए टी20 मैच में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सबसे बड़ी जीत दिलाई थी ।

पिछले कुछ दिन से बारिश के कारण एमसीजी की पिच कवर के भीतर थी और इसमें अभी भी नमी है और ऐसे में तेज गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिल रही है । भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप ने इसका पूरा फायदा उठाया । दोनों ने 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की ।

पहले ओवर में भुवनेश्वर ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को हाथ नहीं खोलने दिये । वहीं अर्शदीप ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर बाबर को पगबाधा आउट किया । रिजवान भी चार रन बनाकर अर्शदीप की शॉर्ट गेंद का शिकार हुए जिनका कैच फाइन लेग सीमा के पास भुवनेश्वर ने लपका ।

फखर जमां के अंतिम एकादश में नहीं होने के कारण मसूद का काम पारी के सूत्रधार की भूमिका निभाना था । उन्होंने इफ्तिखार को आक्रामक खेल दिखाने की छूट दी । भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पावरप्ले के आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी को गेंद सौंपी जबकि स्पिनर अश्विन नौवें ओवर में गेंदबाजी के लिये आये ।

इफ्तिखार ने पांच गेंद के भीतर चार छक्के जड़े लेकिन शमी ने दूसरे स्पैल में उन्हें पगबाधा आउट करके तीसरे विकेट के लिये 76 रन की साझेदारी तोड़ी । पंड्या ने शादाब खान, हैदर अली और मोहम्मद नवाज को पवेलियन भेजा । शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ उम्दा शॉट खेलकर पाकिस्तान को 150 रन के पार पहुंचाया ।