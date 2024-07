IND vs PAK Women's Asia Cup 2024: 7 बार की चैंपियन टीम भारत के सामने पाकिस्तान, कल महाटक्कर, चौके और छक्के की बरसात, जानें कहां देख सकते हैं लाइव मैच

Highlights IND vs PAK Women's Asia Cup 2024: महिला एशिया कप एक रोमांचक शुरुआत के लिए तैयार है। IND vs PAK Women's Asia Cup 2024: भारतीय टीम 7 बार चैंपियन बन चुकी है। IND vs PAK Women's Asia Cup 2024: 2024 संस्करण 19 जुलाई से दांबुला में शुरू हो रहा है।

IND vs PAK Women's Asia Cup 2024: आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले भारतीय महिला टीम और पाकिस्तान के बीच कल महामुकाबला देखने को मिलेगा। शाम 7 बजे से चौके और छक्के की बारिश होगी। भारत ने अभी तक 7 बार एशिया कप पर कब्जा किया है। महिला एशिया कप टूर्नामेंट का 2024 संस्करण 19 जुलाई से दांबुला में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट आठ टीमों का होगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने चार पूर्ण सदस्यों के साथ-साथ चार अन्य टीम को जोड़ा है। 2024 महिला एशिया कप टूर्नामेंट का नौवां अध्याय है। टी20ई प्रारूप में खेला जाएगा।

IND vs PAK Women's Asia Cup 2024: भारत बनाम पाक महिला एशिया कप 2024

IND vs PAK Women's Asia Cup 2024: टीमें-

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रौड्रिग्स, रिचा घोष, उमा छेत्री, पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा, अरूंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, डी हेमलता, आशा शोभना, राधा यादव, श्रेयांका पाटिल, संजीवन साजना।

पाकिस्तान: निदा दार (कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, फातिमा सना, गुल फिरोजा, ईरम जावेद, मुनीबा अली, नजीहा अल्वी, नाशरा संधू, ओमैमा सोहेल, सादिया इकबाल, सिदरा अमीन, सैयदा अरूब शाह, तस्मिया रूबाब, तूबा हसन।

IND vs PAK Women's Asia Cup 2024: महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में भारत ने 20 में से 17 मैच जीते

गत चैम्पियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के पहले मैच में शुक्रवार को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलेगी और अक्टूबर में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिये इस टूर्नामेंट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है । हरमनप्रीत की कप्तानी वाली भारतीय टीम का एशिया कप में दबदबा रहा है जिसने चार में से तीन टी20 खिताब और चारों बार 50 ओवरों के प्रारूप में जीत दर्ज की है।

महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट में भारत ने 20 में से 17 मैच जीते हैं । उसने 2022 में फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इस टूर्नामेंट में 14 मैचों में 11 जीत दर्ज की है और हरमनप्रीत कौर का लक्ष्य इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का होगा। इस महीने कर शुरुआत में भारत ने दक्षिण अफ्रीका से 1-1 से ड्रॉ खेला जबकि तीन टी20 मैचों में से दूसरा बारिश में धुल गया।

IND vs PAK Women's Asia Cup 2024: सबसे अच्छी बात स्मृति मंधाना का शानदार फॉर्म

पाकिस्तान का मनोबल गिरा हुआ होगा, जिसे मई में इंग्लैंड ने 3-0 से हराया था। भारत के लिये सबसे अच्छी बात स्मृति मंधाना का शानदार फॉर्म है और हाल ही में गेंदबाजों ने एक ईकाई के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तेज गेंदबाज पूजा वस्त्राकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों में आठ विकेट लिये जबकि स्पिनर राधा यादव भी कामयाब रही है।

स्पिनरों में दीप्ति शर्मा, सजीवन साजना और श्रेयांका पाटिल शामिल है। पाकिस्तान ने एशिया कप के लिये निदा दर को कप्तान बनाये रखा है लेकिन टीम में काफी बदलाव किये गए हैं । ईरम जावेद, ओमैमा सोहेल और सैयदा आरूब शाह को इस साल पहली बार टीम में जगह मिली है।

जबकि तस्मिया रूबाब पदार्पण करेंगी। ग्रुप ए में नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात का भी सामना पहले दिन होगा। दोनों ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। नेपाल 2016 के बाद पहली बार टूर्नामेंट में खेल रहा है जबकि यूएई का यह लगातार दूसरा टूर्नामेंट है।