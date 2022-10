आईसीसी टी20 विश्व कपः एमसीजी पर 37 साल बाद भारत-पाकिस्तान का मुकाबला, आखिरी ओवर में रोमांच और कोहली, 53 गेंद और 82 रन

Highlights अर्शदीप ने चार ओवर में 32 रन देकर तीन विकेट लिए। 2022 में टीम इंडिया ने बाजी मार ली। किंग कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ विराट पारी खेली।

virat kohli ind vs pak ICC T20 World Cup 2022: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न (एमसीजी) में 37 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ। आखिरी बार 1985 बेंसन एंड हेजेस विश्व चैम्पियनशिप में दोनों टीमें खेली थी। 2022 में टीम इंडिया ने बाजी मार ली।

Turning back time! The chase master @imVkohli is back and what a match to showcase his skills. What a game we have witnessed today!



Congratulations #TeamIndia 🇮🇳#INDvsPAK2022@BCCI@ICCpic.twitter.com/3C0lU8zXfY — Jay Shah (@JayShah) October 23, 2022

भारत ने दुबई में हार का बदला लेते हुए चार विकेट से बाजी मार ली। किंग कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ विराट पारी खेली। कोहली ने 53 गेंद में नाबाद 82 रन बनाए। जिसमें 6 चौका और 4 छक्का शामिल हैं। कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखने के बाद कहा कि मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, इस एहसास को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है।

पल पल बदलते मैच के समीकरण , हर गेंद पर तनाव और सरहद के आर पार थमी हुई सांसें। आखिरकर विराट कोहली का बल्ला शाहीन शाह अफरीदी एंड कंपनी पर भारी पड़ा और उन्होंने टी20 विश्व कप के पहले मैच में पाकिस्तान पर भारत को चार विकेट से रोमांचक जीत दिलाकर देश को दिवाली का यादगार तोहफा दिया।

.@imVkohli shone bright in the chase and was #TeamIndia's top performer from the second innings of the #INDvPAK#T20WorldCup clash. 🙌 🙌



A summary of his batting performance 🔽 pic.twitter.com/493WAMUXca — BCCI (@BCCI) October 23, 2022

जीत के लिये 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही लेकिन कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में छह चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 82 रन की आतिशी पारी खेलकर दीवाली से एक दिन पहले ही पूरे भारत में जश्न की शुरुआत कर दी।

Who else but him?! 👀



For mastering yet another chase, Virat Kohli is the @aramco POTM 🌟 pic.twitter.com/ExRAyOTZtl — ICC (@ICC) October 23, 2022

भारतीय टीम को आखिरी दो ओवरों में 31 रन की जरूरत थी। हारिस रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर कोहली ने दो छक्के लगाये जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। पहली ही गेंद पर हार्दिक पंड्या को मोहम्मद नवाज ने आउट कर दिया।

दूसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक और तीसरी गेंद पर कोहली ने दो रन निकाले। चौथी गेंद नोबॉल रही जिस पर कोहली ने छक्का जड़ दिया। अब तीन गेंद में छह रन चाहिये थे। अगली गेंद वाइड रही जिसके बाद बाई के तीन रन बने लेकिन पांचवीं गेंद पर कार्तिक आउट हो गए। आखिरी गेंद पर एक रन लेकर आर अश्विन ने टीम को जीत दिलाई।