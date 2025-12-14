IND vs PAK, U19 Asia Cup 2025: भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से हराया, आरोन जॉर्ज ने बल्ले से तो दीपेश- कनिष्क ने गेंद से किया कमाल

स मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पाकिस्तान को 241 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान टीम 41.2 ओवर में 150 पर ही ऑल आउट हो गई और मैच 90 रनों से गंवा दिया।

By रुस्तम राणा | Updated: December 14, 2025 18:50 IST2025-12-14T18:48:33+5:302025-12-14T18:50:19+5:30

IND vs PAK, ACC Mens U19 Asia Cup 2025: भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने रविवार को पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में 90 रनों से मात दी। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पाकिस्तान को 241 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान टीम 41.2 ओवर में 150 पर ही ऑल आउट हो गई और मैच 90 रनों से गंवा दिया। इससे पहले बारिश के चलते इस मैच को 49-49 ओवर का कर दिया गया था।  

भारत की तरफ से एरोन जॉर्ज ने सर्वाधिक 85 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा, कनिष्क चौहान ने 46 रन और आयुष म्हात्रे ने 38 रन बनाए। हालांकि इस मैच में सभी की नजर वैभव सूर्यवंशी पर थी, लेकिन वो सस्ते में निपट गए। उन्होंने केवल 5 रनों का योगदान दिया। 241 के पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम के पसीने छूट गए। भारतीय गेंदबाज दीपेश देवंद्रन ने लक्ष्य का पीछा कर रही विरोधी टीम की बल्लेबाजी के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। 

उन्होंने 7 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट लिए। उनके बाद कनिष्क चौहान ने 10 ओवर में 33 रन देकर तीन सफलताएं अर्जित कीं। कृष्ण कुमार सिंह को दो विकेट मिले। जबकि खिलन पटेल और वैभव सूर्यवंशी के खाते में एक-एक विकेट आया। पाकिस्तान के लिए हुजैफ़ा अहसान ने संघर्ष किया, जिन्होंने 83 गेंदों का सामना करते हुए 70 रनों की पारी खेली। लेकिन अपनी टीम की हार को बचाने में असफल रहे। 

मैच में पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहले खेलते हुए टीम इंडिया 46.1 ओवर में 240 रन पर ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद 241 के पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम का हाल बुरा रहा। पाकिस्तान की आधी टीम 77 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई। दोनों ओपनर भी पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके। 

