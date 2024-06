IND VS PAK T20 World Cup 2024: ‘जंग’ की तरह नहीं देखते, हरफनमौला ने कहा-सामना करने को बेताब, पाक के खिलाफ छह टी20 मैच खेलकर 84 रन और 11 विकेट

Highlights IND VS PAK T20 World Cup 2024: यह कोई जंग नहीं है, एक मैच ही है। IND VS PAK T20 World Cup 2024: कई मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। IND VS PAK T20 World Cup 2024: भारत और पाकिस्तान के मैच हमेशा रोमांचक होते हैं।

IND VS PAK T20 World Cup 2024: हार्दिक पंड्या पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप के आगामी मुकाबले को ‘जंग’ की तरह नहीं देखते लेकिन भारतीय हरफनमौला उस प्रतिद्वंद्वी का सामना करने को बेताब हैं जिसके खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। भारत और पाकिस्तान की टक्कर रविवार को होगी और पंड्या चिर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पिछली सफलता दोहराना चाहेंगे। पंड्या ने कहा ,‘मैं बड़े मैचों में खेलने को लेकर रोमांचित रहता हूं। मुझे यह बहुत खास लगता है और पाकिस्तान ऐसी टीम है जिसके खिलाफ मैंने कई मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है।’ पंड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ छह टी20 मैच खेलकर 84 रन बनाये लेकिन 7.5 की इकॉनॉमी रेट से 11 विकेट लिये हैं ।

उन्होंने बीसीसीआई से कहा ,‘यह कोई जंग नहीं है , एक मैच ही है। भारत और पाकिस्तान के मैच हमेशा रोमांचक होते हैं। जज्बात का सैलाब उमड़ता है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम अनुशासित प्रदर्शन करेंगे और एक ईकाई के रूप में अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। अगर ऐसा कर सके तो एक और दिन अच्छा होगा।’